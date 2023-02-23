TC kimlik kartıyla giden sosyal yardımı alacak! Cumhurbaşkanı açıkladı: Nakit ödenecek!







ÇİFTÇİLERE NAKİT DESTEK







DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili de etkileyen deprem felaketi ile büyük bir yıkım yaşandı. Depremden etkilenen binlerce vatandaş hem maddi hem manevi anlamda kayıplar yaşadı. Devlet tarafından depremzedelere destekler devam ederken yeni kararlar da açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan karar ile, deprem bölgesinde yaşayan çiftçilere verilen tarımsal desteğin nakit olarak vereceği açıklandı.Yaşanan deprem felaketi ile 11 ilde etkilenen vatandaşlar için destekler devam ediyor. Yeni kararla 2022 senesinde yapılan tarımsal destekler ve 2023 senesinde yapılan sertifikalı tohum kulanım desteği ile ilgili. Deprem bölgesinde olan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan çiftçiler 2022 senesinde yapılacak olan mazot ve gübre desteğini nakit olarak alacaklar. Destek ödemelerini almak için TC kimlik kartı ile gitmek yeterli olacak. Aynı zamanda üretim senesinde Çiftçi Kayıt Sistemi ve destekleme başvuruları tamamlanan ama depremde vefat eden çiftçilere sağlanacak olan destek ödemesi vefat eden kişinin miraşcısına ödeme yapılacak. Depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının bu destek ödemelerini alabilmesi için Ziraat Bankasına başvuruda bulunması gerekmektedir.Aynı zamanda havza bazlı fark ödeme desteklerinde de yeni karar alındı. Kütlü pamukta kg başına 110 kuruş yerine 160 kuruş, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruş yerine 70 kuruş verilecek. Bunlara ek olarak Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinin de yenilendiği açıklandı. Samsun/Bafra, Samsun/Havza, Samsun/Asarcık, Samsun/Alaçam, Samsun/Salıpazarı, Samsun/Vezirköprü, Konya/Halkapınar, Konya/Ahırlı, Kırıkkale/Balışeyh, Kırıkkale/Keskin, Niğde/Ulukışla, Kastamonu/Taşköprü, Kastamonu/Daday, Kastamonu/Devrekani, Kastamonu/Merkez, Kastamonu/Seydiler, Afyonkarahisar/Başmakçı havzalarında destek verilen ürünlere eklemeler yapıldığı açıklandı.