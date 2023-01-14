EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 15:45

TC kimlik no son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar! Ocak'ta başvuran Şubat'ta 5 bin TL'yi cebine koyacak: Belgesiyle her ay tıkır tıkır ödenecek

İşsiz vatandaşlara verilen işsizlik maaşıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Ocak ayı içinde başvuru yapanlar ilk ödemelerini Şubat ayında alacak. İşte, 2023 yılı işsizlik maaşıyla ilgili detaylar...

EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 15:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TC kimlik no son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar! Ocak'ta başvuran Şubat'ta 5 bin TL'yi cebine koyacak: Belgesiyle her ay tıkır tıkır ödenecek
TAKİP ETTAKİP ET


İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara verilen işsizlik maaşına yapılan zam belli oldu. Gelen zamların ardından en düşük işsizlik maaşı 3.048 TL, en yüksek işsizlik maaşı da 7.885 TL oldu. Aynı zamanda brüt maaşın yüzde 40'ı kadar bu imkandan faydalanılabilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

İşsizlik maaşı; kendi kusurunun dışında işten ayrılan ve son 120 gün çalışmış olan kişilere verilmektedir. Aynı zamanda üç yılda en az 60 günlük sigorta şartı da aranıyor.

1 AY İÇİNDE BAŞVURUNUZU YAPIN!



İşsizlik maaşı almayı isteyenlerin bir ay içinde İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekiyor. Başvurularınızı İŞKUR resmi internet sitesinden ya da İŞKUR şubelerinden yapabilirsiniz.

 işsizlik maaşı işkur

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

İşsizlik maaşı başvurusu kabul edilenlerin ödemeleri PTT'den yapılacak. Hak sahipleri T.C kimlikleriyle PTT şubelerine giderek işsizlik maaşlarını çekebilirler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ