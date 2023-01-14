TC kimlik no son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar! Ocak'ta başvuran Şubat'ta 5 bin TL'yi cebine koyacak: Belgesiyle her ay tıkır tıkır ödenecek







İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

1 AY İÇİNDE BAŞVURUNUZU YAPIN!







ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara verilen işsizlik maaşına yapılan zam belli oldu. Gelen zamların ardından en düşük işsizlik maaşı 3.048 TL, en yüksek işsizlik maaşı da 7.885 TL oldu. Aynı zamanda brüt maaşın yüzde 40'ı kadar bu imkandan faydalanılabilecek.İşsizlik maaşı; kendi kusurunun dışında işten ayrılan ve son 120 gün çalışmış olan kişilere verilmektedir. Aynı zamanda üç yılda en az 60 günlük sigorta şartı da aranıyor.İşsizlik maaşı almayı isteyenlerin bir ay içinde İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekiyor. Başvurularınızı İŞKUR resmi internet sitesinden ya da İŞKUR şubelerinden yapabilirsiniz.İşsizlik maaşı başvurusu kabul edilenlerin ödemeleri PTT'den yapılacak. Hak sahipleri T.C kimlikleriyle PTT şubelerine giderek işsizlik maaşlarını çekebilirler.