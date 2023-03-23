TC kimlik no son hanesi 2,4,6 olanlar dikkat! IBAN numaranızı hemen kontrol edin: Toplu para yatırıldı!







TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÖDEMELERİ







Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan çiftçiler için nakit destekleri ile ilgili açıklamalar yapıldı. Hak sahipleri ödemelerini alıyor! Peki ödemeler ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi vatandaşın maddi anlamda zorluğunun hafifletilmesi için maddi desteklerine devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ödemelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklama kapsamında çiftçiler için sağlanan toplamda 115 milyon 508 bin 658 TL olarak yapılan yardımlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Hak sahiplerinin ödemeleri kimlik numaralarına göre yapıldı.Bakan tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Hububat, baklagil, dane, mısır desteği olarak düzenlenen maddi destekler 67 milyon 332 bin 366 TL, sertifikalı fidan kullanma desteği 15 milyon 832 bin 402 TL, hayvan hastalıkları için olan maddi destek 23 milyon 265 bin 109 TL, hayvan gen kaynakları korunma desteği 6 milyon 472 bin 800 TL, TMO alım desteği 2 milyon 605 bin 981 TL olarak hesaplanarak hak sahibi çiftçi vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı.'