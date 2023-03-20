TC kimlik no son hanesi 2,4,6 olanlara duyuruldu! e-Devlet başvuruları açıldı: Hane başı nakit para ödenecek!

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanacak olanlara sevindirici haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin aylık tutarlarında artış olduğu haberini verdi. Ödeme miktarları vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok yardım paketinde farklılıklar yaşandı. Ocak ayıyla beraber memur maaş katsayılarında güncellemeler olurken sosyal yardım kapsamındaki modellerde ödemeler oldu. Yaşlı ve engelli aylığı, evde bakım maaşı ve daha birçok paket üzerinden hak sahiplerine ödemeler yapıldığı bilgisi verildi. 2023 senesiyle beraber tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasitelerde hizmet iyileştirmeleri yapılırken bakan Yanık, ortaya çıkan yeni zorluklara ve risklere çözümler üretilmesi yönünde bilgiler verildi. Sosyal yardım ödemelerinde yaşlılık aylığı 1.536 TL'den 1.997 TL'ye çıkartılırken Yanık, yüzde 40-69 arasında engeli olan kişilerin aylığı 1.594 TL olarak güncellenirken yüzde 70 ve üzeri için ise ödenecek yardım tutarı 2392 TL oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI ARTTI
Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapılırken Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseldiği bilgisini verdi.