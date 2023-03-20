YAŞAM
20 Mart 2023 - 09:45

TC kimlik no son hanesi 2,4,6 olanlara duyuruldu! e-Devlet başvuruları açıldı: Hane başı nakit para ödenecek!

Dar gelirli vatandaşlara sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ederken TC kimlik numarasının son hanesi 2,4,6,8 olan kişiler e devletini kontrol etsin uyarıları yapıldı. Ocak ayıyla beraber birçok kalemde maaşlarda yenilikler yapıldı. SED ödemeleri 3.028 TL'ye yükselirken gerekli olan tüm başvuru detayları haberimizde.

YAŞAM
20 Mart 2023 - 09:45
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TC kimlik no son hanesi 2,4,6 olanlara duyuruldu! e-Devlet başvuruları açıldı: Hane başı nakit para ödenecek!
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Sosyal yardım ödemelerinden yararlanacak olanlara sevindirici haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin aylık tutarlarında artış olduğu haberini verdi. Ödeme miktarları vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok yardım paketinde farklılıklar yaşandı. Ocak ayıyla beraber memur maaş katsayılarında güncellemeler olurken sosyal yardım kapsamındaki modellerde ödemeler oldu. Yaşlı ve engelli aylığı, evde bakım maaşı ve daha birçok paket üzerinden hak sahiplerine ödemeler yapıldığı bilgisi verildi.

2023 senesiyle beraber tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasitelerde hizmet iyileştirmeleri yapılırken bakan Yanık, ortaya çıkan yeni zorluklara ve risklere çözümler üretilmesi yönünde bilgiler verildi. Sosyal yardım ödemelerinde yaşlılık aylığı 1.536 TL'den 1.997 TL'ye çıkartılırken Yanık, yüzde 40-69 arasında engeli olan kişilerin aylığı 1.594 TL olarak güncellenirken yüzde 70 ve üzeri için ise ödenecek yardım tutarı 2392 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI ARTTI



Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapılırken Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseldiği bilgisini verdi.

aile destek ödeme

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E devlet üzerinden yapılan ya da ikametgah adresine bağlı olarak 3294 sayılı kanun kapsamında kuruluş sosyal yardımlaşa ve dayanışma vakıfları tarafından gerçekleşir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-TC vatandaşı olmak

-Mavi kart sahibi olmak

-Yerleşim adresinin yurt dışı olması

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Başvuru yapacak kişilerin ailesinde noter ya da muhtar olarak çalışan kişilerin olmaması

AİLE DESTEK YARDIM TUTARI

Kişi başına düşen gelirin aylık ortalama durumuna bakılarak hesaplanan ödemeler için gelir miktarında tutarlar farklılık gösterir. Hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına bakılarak ödeme tutarları İse şöyle belirlendi;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL,

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL,

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL,

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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