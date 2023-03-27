TC kimlik no sonu 4,6,8 ile bitenler dikkat! 700 TL devlet desteği verilecek: Hemen sorgulayın, paranızı alın!







Aile Bakanlığı Gıda Yardımına Kimler Başvurabilir?

Düzenli bir geliri olmayan





Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gıda Yardımı Ödemeleri Nasıl Alınır?

Aile Bakanlığı Ramazan ayında, yeni bir sosyal yardım yapacağını duyurdu. Bakanlık, artan enflasyon ve ekonomik bağımlılık nedeniyle geçim sıkıntısı çekenlere destek olmak amacıyla, aylık 700 TL tutarında gıda ve yiyecek yardımı ödemesi yapıyor. Ödemeler başladı. T.C. kimlik numarası esas alınıyor. PTT aracılığı ile yatırılıyor.Gıda yardımı başvuruları e-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabilir. Başvuru sahipleri e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altından sosyal yardım başvuru formuna ulaşabilir. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden yardım başvuru sonucu sorgulama ekranından da kontrol edilebilir.Gıda yardımı ödemesi almaya hak kazananlar, TC kimlik kartları ile doğrudan PTT'ye giderek ödemelerini alabilir. Bakanlık aylık ödemeleri T.C kimlik numarasına göre yapıyor. Daha önce başvurmuş olan başvuru sahipleri ödemelerini hemen almaya başlayabilir.Nisan ayı ödemeleri için başvurular başladı. Kriterlere uyan vatandaşların çok geç olmadan harekete geçmeli. Ödemenin yatırılıp yatırılmadığını görmek için listeyi veya hesabınızı kontrol edin.