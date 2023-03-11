EKONOMİ
11 Mart 2023 - 00:15

TC kimlik numaranı yaz öğren: Devlet 1.100 TL yardım yapılacak kişileri belirledi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hane başına 1100 TL nakit yardım. Uygunluk ve başvuru detayları

EKONOMİ
11 Mart 2023 - 00:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TC kimlik numaranı yaz öğren: Devlet 1.100 TL yardım yapılacak kişileri belirledi!
TAKİP ETTAKİP ET


Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi her haneye sosyal yardım sağlayacak. Bakanlık, hak sahiplerine 1100 TL nakit destek alacağını açıkladı. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden uygunluk kontrol edilebilir. 

Hane başına 1100 TL 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekli kriterleri karşılayan her haneye nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Yardım alıp almayacağınızı öğrenmek istiyorsanız e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaranızı kontrol edin. Bakanlık 1100 TL sosyal yardım almanın koşullarını belirlemiş olup bu detaylar hakkında daha fazla bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz. 

12 ay boyunca asgari 1100 TL 



Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca en az 1100 TL sosyal yardımda bulunulacak. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hane başına 1100 TL nakit yardım

Başvuru için iki yöntem

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerini almak için iki farklı başvuru yöntemi var. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru formunu doldurabilir ya da T.C. kimlik kartı ile doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilir.

Mart ayı ödemeleri başladı

Aile Bakanlığı, daha önce başvuruda bulunanlara, Mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler PTT veya Ziraat Bankası hesaplarından alınabilir. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ