TC kimlik numaranı yaz öğren: Devlet 1.100 TL yardım yapılacak kişileri belirledi!







Hane başına 1100 TL

12 ay boyunca asgari 1100 TL







Başvuru için iki yöntem

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi her haneye sosyal yardım sağlayacak. Bakanlık, hak sahiplerine 1100 TL nakit destek alacağını açıkladı. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden uygunluk kontrol edilebilir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekli kriterleri karşılayan her haneye nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Yardım alıp almayacağınızı öğrenmek istiyorsanız e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaranızı kontrol edin. Bakanlık 1100 TL sosyal yardım almanın koşullarını belirlemiş olup bu detaylar hakkında daha fazla bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz.Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca en az 1100 TL sosyal yardımda bulunulacak.Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerini almak için iki farklı başvuru yöntemi var. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru formunu doldurabilir ya da T.C. kimlik kartı ile doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilir.Aile Bakanlığı, daha önce başvuruda bulunanlara, Mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler PTT veya Ziraat Bankası hesaplarından alınabilir.