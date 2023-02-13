TC kimlik numaranızı hemen kontrol edin! 1600 TL nakit desteği başladı: Şartlar açıklandı!







AİLE BAKANLIĞINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ KİŞİLERE DESTEK







EN FAZLA 12 AY OLARAK ÖDENECEK

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

Meclis tarafından bir karar verildi! Bakanlık, TC kimlik kartı ile başvuru yapana direkt olarak 1600 TL yardım yapacak! Ödeme koşulları haberimizde! Aile Bakanlığı, gereksinim duyan aileler için bildiri yayımladı. Meclis tarafından onaylanan bu karara göre TC kimlik kartı ile başvuru yapana ödeme yapılacak. 1600 TL yardımın ödeme koşulları haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir duyuru yapıldı. Meclis tarafından onaylandı ve TC kimlik kartı ile başvuru yapana 1600 TL yardım verilecek. Yardımın şartları haberimizde… Ekonomik durum nedeniyle, Türk vatandaşlar devlet tarafından sunulan sosyal yardımları araştırıyor. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla her ay milyonlarca kişiye düzenli yardım sağlıyor. Yeni bir yardım için, Aile Bakanlığı TC kimlik kartı ile başvuru yapanlara 1600 TL ödeme yapacak. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvurusu ve ayrıntıları haberimizde… Bu, Meclis tarafından onaylanan bir karar ve bakanlık tarafından TC kimlik kartı ile başvuru yapana anında ödeme yapılacak.Askerlik yükümlüsü olmayan ve aileleri ya da eşleri tarafından sosyal güvence desteği almayan askerler, yardım için başvuru yapabilirler. Eğer askerler kendileri başvuru yapacak durumda değilse, aileleri bu işlemleri gerçekleştirebilir. Yardım ödemeleri, en az 6 ay ve en fazla 12 ay boyunca devam eder. Bu ödemeler askerlik görev süresi boyunca kesintisiz olarak yapılır. Başvuru sonrasında, muhtaç asker ailesi 10 gün içinde yardım onayı alır. Kabul edilen aileler, ödemelerini almak için T.C kimlik kartlarını ve PTT şubelerini kullanabilirler.Gereksinim duyan asker aileleri için yardım almak isteyenler T.C kimlik kartları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gitmelidir. Daha önce vakıfa kayıtlı olanlar, aynı şekilde hane başvuru formu ve sorgu dilekçesi ile vakıftan bilgi alabilirler. Yardım sadece vakıflardan başvuru yoluyla sağlanabilir ve e-devlet üzerinden başvuru kabul edilmez.