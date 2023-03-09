TC kimlik numaranızı kontrol edin! SGK 38.000 TL toplu ödeme yapacak! İşte şartlar. Sosyal Sigortalar Kurumu çoğu zaman vatandaşlara çeşitli ödemelerde bulunuyor. Bu ödemelerden biri de çalışan annelere verilen doğum izni parasıdır. Asgari ücretin artmasıyla beraber ödeme miktarlarında artış yaşandı. Tek sefer 38 bin TL alınabiliyor. Tek yapmanız gereken T.C kimlik numaranızı kontrol etmeniz. SGK'dan doğum yapan annelere verilen ödeme ilişkin ayrıntılar ve detaylar haberimizde...
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN DOĞUM İZNİ PARASI
112 günlük süre için SGK doğum yapan annelere ödeme yapıyor. Yapılan ödeme miktarı da bir hayli fazla. Tek yapmanız gereken T.C. kimlik kartını kontrol etmeniz. Doğum izni parası olarak verilen bu paranın detaylarını ve ayrıntılarını haberimizde paylaşıyor olacağız. İşte bir çok kişinin merak ettiği o ayrıntılar...
Yeni yıla girmekle beraber asgari ücretteki artış pek çok ödemede olduğu gibi doğum izni parasında da değişikliğe neden oldu. Asgari ücrete yapılan zammın sonrasında yeni asgari ücretin 8 bin 506 TL olması beraberinde diğer zamları da getirdi. İşte o çok konuşulacak zamlar ve kurumlarca yapılacak ödemeler. Buna göre doğum yapmış annelere verilecek doğum izni parasında yeni tablo. Asgari ücrette aylık brüt ücret 10 bin 8 TL. Günlük ücret 333,60 TL. 16 haftalık yani 112 günlük rapor ücreti 112x333,60=37 bin 363 TL. Ödemeyi sorgulamak için e devlet üzerinden doğum izni parası sorgulama seçeneğine tıklayıp işlemlerinizi halledebilirsiniz.