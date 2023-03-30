TC kimlik numaranızın ilk ve son hanesini kontrol edin! 4.337 TL yardım alacak kişilerden olabilirsiniz! e-Devlet üzerinden...







EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR VE NE ZAMAN YATAR?







EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILIYOR





Vatandaşlar devletin sağladığı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar ve bu ödemelerle ilgili tüm haberleri yakından takip ediyorlar. Evde bakım maaşı alan kişiler de ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda meraklı bekleyiş içindeler.Evde bakım maaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yardıma muhtaç engelli ve yaşlı kişilere bakan kişilere sağlanan bir maaştır. Hak sahibi vatandaşlar, bu ödemelerin hesaplarına hangi tarihlerde yatırılacağını araştırıyorlar. Maaş ödemeleri, kişinin T.C kimlik numarasının son hanesine göre hesaba aktarılıyor ve genellikle ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşlarının hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-devlet ya da SMS yoluyla kolayca kontrol edebiliyorlar. Ödemeler şehir şehir hesaplara yatırılıyor ve her bir hak sahibine 4337 TL olarak ödeniyor.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından, evde yaşlı veya engelli bakımı yapan kişilere evde bakım maaşı ödemeleri yapılmaktadır. Bu maaşlar genellikle ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Maaşların ödenip ödenmediğini öğrenmek için e-devlet sistemi kullanılabilir. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama bölümüne gerekli bilgiler girilerek maaş hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ayrıca, Ziraat Bankası aracılığıyla maaş alan vatandaşlar, kendi telefonlarının mesaj bölümüne "Bakiye" yazarak 4737'ye SMS göndererek evde bakım maaşı için sorgulama yapabilirler. Evde bakım maaşları T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre belirli bir düzen içinde yatırılmaktadır.