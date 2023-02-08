TC kimlik numaranızın son hanesine bakın! Bakanlık'tan ödeme yapılmış olabilir







SOSYAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ







2023 SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Sosyal destek ödemesi almaya hak kazanan vatandaşlar merakla ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tutarlar arttı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sosyal destek ödemesi olarak yapılan aile destek yardımının Şubat ayında ne zaman yatacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre aile destek ödeme bütçesi 25 milyar TL daha yükseltilmiş ve ödemeler 850 TL ile 1250 TL arasında yükseltilmişti. Aile destek ödemesinden Türk vatandaşı olmayan, mavi kart sahibi olan, ikamet adresi yurt dışı olan, 18 yaşından küçük olan, hane içinde memur, kamu işçisi, noter ya da muhtar olarak çalışan, yurt dışında çalışan ya da yurt dışına borçlu olan kişiler bu ödemeden faydalanamaz. SED yardımı olarak verilen yardım senede en çok 2 kere yapılan bir yardımdır. Süreli ekonomik destek ise her ay düzenli olarak hak sahibinin hesabına yansıtılır. Şubat ayı SED ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, ödemelerin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir diğer ödeme de evde bakım maaşı. Evde bakım maaşlarına 2023 senesi için zam yapılmış ve 3 bin 336 TL olan yardım 4 bin 336 TL olmuştu. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-Devlet sistemi üzerinden ya da SMS yoluyla sorgulanabiliyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına Engelli Evde Bakım Ödemeleri Sorgulama yazıp aratarak maaşınız ile ilgili son durumları öğrenebilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 65 yaş maaşı miktarı 2023 senesi için 1.997 TL olarak belirlendi. Destek için şart olan kişi başı gelir sınırı asgari ücretle sabitlendi. 65 yaş maaşını alabilmek için başvuru yapan kişi ve eşinin gelir durumu önemli. Kişi başına düşen gelir 2 bin 835 TL 50 kuruş altında kalıyorsa vatandaş bu yardımı alabiliyor. Evde bakım maaşı tutarları da artış gösterdi ve 3 bin 336 TL olan yardım 4 bin 336 TL olarak yükseltildi. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin 5 bin 771 TL 20 kuruştan az olması şartı aranıyor. Engelli maaşına da zam yapıldı ve engeli yüzde 40 ile 69 arasında olanlar 1.594 TL; engeli yüzde 70 ve üzeri olanlar 2.392 TL ödeme alacak. 18 yaşından daha küçük olan engelli yakınına bakanlar ise 1.594 TL ödeme alacak. Bu yardımdan faydalanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 2.835 TL olması gerekiyor. Tüberküloz ve SSPE hastalarının aldığı yardımlar ise 4 bin 336 TL olarak yükseltildi. Aynı zamanda tüberküloz hastaları aylık 600 TL ek ödeme alabiliyor. Silikozis maaşları da hastalığın durumuna göre değişiyor. Yüzde 15-34 arası hastalığı olanlar 3 bin 445 TL; yüzde 35-54 hastalığı olanlar 3 bin 938 TL; yüzde 55 ve üzeri silikozis hastalığı olanlar 4 bin 388 TL alıyor. Çocuklar için yapılan ödemeler de güncellendi. Okul öncesi eğitim gören çocuk için 2 bin 59 TL; ilköğretim eğitimi gören çocuk için 3 bin 90 TL; ortaöğretim eğitimi gören çocuk için 3 bin 295 TL; üniversite eğitimi gören çocuk için 3 bin 708 TL ödeme yapılacak. Ortaöğretim seviyesinde olan ama okula devam etmeyen öğrenciler için yapılan ödeme 2 bin 59 TL; kurum sebebiyle okuldan ayrılan öğrenci için ödemeler 1.648 TL olarak yapılacak. Doğum yapan anneler için verilen ödemelerde de zam yapıldı. Bu ödeme bu sene 520 TL olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle iş göremeyen vatandaşlar için malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık maaşı için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası şartı aranıyor. Bu hak sahipleri düzenli olarak 2 bin 54 TL ödeme alıyor. İş arayan gençler için 1 sene içinde en fazla 3 kez olmak şartı ile 850.68 TL ödeme yapılıyor. Eğer sosyal destek ödemesi alan kişi işe girerse 1 senede 1 kez olmak üzere asgari ücretin üçte biri kadar ödeme alıyor ve bu tutar da 3 bin 336 TL olarak belirlendi.