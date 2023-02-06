Finans
06 Şubat 2023 - 19:15

TC kimlik numaranızın son hanesine bakın: Devlet 4.336 TL ödeyecek

Evde engelli vatandaşlarımıza 2023 yılı için yeni ödenecek miktar belirlendi. Ne kadar ödenecek tüm detaylar haberimizde.

Finans
06 Şubat 2023 - 19:15
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TC kimlik numaranızın son hanesine bakın: Devlet 4.336 TL ödeyecek
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Türkiye'de bir çok engelli vatandaşımız vardır. Evde bakım alan kişiye ödenecek yardım bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaktadır. Peki bu yardıma başvuru nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatırılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.

EVDE BAKIM ÜCRETLERİ HESAPLARA YATIYOR



Bakan Yanık evde bakım yardımı imkanın sunulduğunu açıklamıştı. Engelli 550 bin vatandaşımız bulunmaktadır. Engelli Vatandaşlarımız3336 TL alan engelli vatandaşlarımızın yeni fiyatı belirlenmişti. Şu anda 4336 TL almaktadırlar.  Ücretler her ay 15-31 tarihleri arasında yatırılmaktadır. Tutarı, yattığını öğrenmek isteyenler SMS' ten öğrenebilir. 4747'ye Bakiye yazıp göndermeniz yeterli olacaktır.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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