TC kimlik numaranızın son hanesini hemen kontrol edin: 5000 TL para yatırıldı!







Devlet, T.C. kimlik numarası 0-2-4-6-8 ile biten depremzedelere 5.000 TL aktarıyor

Hükümet doğal afetlerde fahiş fiyatla satış yapmaya çalışanlara karşı harekete geçti







Hükümet depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kentler hazırlıyor

Devlet kiracılara 3.000 TL, ev sahiplerine 5.000 TL kira yardımı yapıyor

Türkiye son dönemde, merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen Hatay depremi ve 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki diğer depremlerle sarsıldı. Bu doğal afetler çok sayıda vatandaşı evsiz ve acil yardıma muhtaç bıraktı. Bu durum karşısında hükümet, deprem nedeniyle evleri yıkılan, hasar gören, ağır hasar gören ve orta hasar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu. Kira yardımı, hükümet hasarlı binaların tespiti ve konteyner kentlerin hazırlanması için çalışırken vatandaşların yeniden ayağa kalkmalarına ve geçici konut bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.Kira yardımı ödemeleri, T.C. kimlik numaraları 0-2-4-6-8 ile biten vatandaşlara yapılacak. Hükümet, bu kişilerin hesaplarına 5.000 TL tutarında bir ödeme aktarmış durumda. Bu ödemenin deprem nedeniyle evlerini ve eşyalarını kaybedenlere bir nebze de olsa rahatlama sağlaması bekleniyor.Hükümet ayrıca doğal afetler sırasında fahiş fiyatlarla mal ve hizmet satarak durumdan faydalanmaya çalışanlara karşı da harekete geçti. Hükümet, vatandaşların çıkarlarını korumaya ve kriz dönemlerinde istismar edilmemelerini sağlamaya çalışacak.Kira yardımının yanı sıra hükümet, hasarlı binaların tespit edilmesi ve evlerini kaybeden vatandaşlar için konteyner kentlerin hazırlanması için çalışıyor. Ağır ve orta hasarlı toplam başvuru sayısı 421 bin olup, bunların 136 bini konteynerlerde yaşamak istİyor. Başvurular halen işleme alınmakta ve altyapı hazırlıkları da devam ediyor.Hükümet tarafından sağlanan kira yardımı, depremden etkilenen vatandaşlara geçici bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Evleri hasar gören kiracılara 3.000 TL, evleri hasar gören ev sahiplerine ise 5.000 TL kira yardımı ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, hükümet hasarlı binaların tespiti ve konteyner kentlerin hazırlanması için çalışırken vatandaşların geçici konut bulmalarına yardımcı olacak.