TC kimlik numaranızın son hanesini hemen kontrol edin: 5000 TL para yatırıldı!

Türkiye son dönemde, merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen Hatay depremi ve 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki diğer depremlerle sarsıldı. Bu doğal afetler çok sayıda vatandaşı evsiz ve acil yardıma muhtaç bıraktı. Bu durum karşısında hükümet, deprem nedeniyle evleri yıkılan, hasar gören, ağır hasar gören ve orta hasar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu. Kira yardımı, hükümet hasarlı binaların tespiti ve konteyner kentlerin hazırlanması için çalışırken vatandaşların yeniden ayağa kalkmalarına ve geçici konut bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Devlet, T.C. kimlik numarası 0-2-4-6-8 ile biten depremzedelere 5.000 TL aktarıyorKira yardımı ödemeleri, T.C. kimlik numaraları 0-2-4-6-8 ile biten vatandaşlara yapılacak. Hükümet, bu kişilerin hesaplarına 5.000 TL tutarında bir ödeme aktarmış durumda. Bu ödemenin deprem nedeniyle evlerini ve eşyalarını kaybedenlere bir nebze de olsa rahatlama sağlaması bekleniyor.
Hükümet doğal afetlerde fahiş fiyatla satış yapmaya çalışanlara karşı harekete geçti
Hükümet ayrıca doğal afetler sırasında fahiş fiyatlarla mal ve hizmet satarak durumdan faydalanmaya çalışanlara karşı da harekete geçti. Hükümet, vatandaşların çıkarlarını korumaya ve kriz dönemlerinde istismar edilmemelerini sağlamaya çalışacak.