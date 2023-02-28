Finans
28 Şubat 2023 - 21:15

TC kimlik numaranızın son hanesini hemen kontrol edin: 5000 TL para yatırıldı!

Hükümet, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıkladı

Finans
28 Şubat 2023 - 21:15
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TC kimlik numaranızın son hanesini hemen kontrol edin: 5000 TL para yatırıldı!
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Türkiye son dönemde, merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen Hatay depremi ve 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki diğer depremlerle sarsıldı. Bu doğal afetler çok sayıda vatandaşı evsiz ve acil yardıma muhtaç bıraktı. Bu durum karşısında hükümet, deprem nedeniyle evleri yıkılan, hasar gören, ağır hasar gören ve orta hasar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu. Kira yardımı, hükümet hasarlı binaların tespiti ve konteyner kentlerin hazırlanması için çalışırken vatandaşların yeniden ayağa kalkmalarına ve geçici konut bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Devlet, T.C. kimlik numarası 0-2-4-6-8 ile biten depremzedelere 5.000 TL aktarıyor

Kira yardımı ödemeleri, T.C. kimlik numaraları 0-2-4-6-8 ile biten vatandaşlara yapılacak. Hükümet, bu kişilerin hesaplarına 5.000 TL tutarında bir ödeme aktarmış durumda. Bu ödemenin deprem nedeniyle evlerini ve eşyalarını kaybedenlere bir nebze de olsa rahatlama sağlaması bekleniyor.

Hükümet doğal afetlerde fahiş fiyatla satış yapmaya çalışanlara karşı harekete geçti



Hükümet ayrıca doğal afetler sırasında fahiş fiyatlarla mal ve hizmet satarak durumdan faydalanmaya çalışanlara karşı da harekete geçti. Hükümet, vatandaşların çıkarlarını korumaya ve kriz dönemlerinde istismar edilmemelerini sağlamaya çalışacak.

konteynır

Hükümet depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kentler hazırlıyor

Kira yardımının yanı sıra hükümet, hasarlı binaların tespit edilmesi ve evlerini kaybeden vatandaşlar için konteyner kentlerin hazırlanması için çalışıyor. Ağır ve orta hasarlı toplam başvuru sayısı 421 bin olup, bunların 136 bini konteynerlerde yaşamak istİyor. Başvurular halen işleme alınmakta ve altyapı hazırlıkları da devam ediyor. 

Devlet kiracılara 3.000 TL, ev sahiplerine 5.000 TL kira yardımı yapıyor

Hükümet tarafından sağlanan kira yardımı, depremden etkilenen vatandaşlara geçici bir rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Evleri hasar gören kiracılara 3.000 TL, evleri hasar gören ev sahiplerine ise 5.000 TL kira yardımı ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, hükümet hasarlı binaların tespiti ve konteyner kentlerin hazırlanması için çalışırken vatandaşların geçici konut bulmalarına yardımcı olacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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