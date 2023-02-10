Finans
10 Şubat 2023 - 16:00

TC kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin: Banka şartsız para yatıracak

Geçim sıkıntısının tavan olduğu bu günlerde ihtiyaç kredisi arayan vatandaşlara müjde niteliğinde bir haber daha geldi. İşte Denizbank'ın yeni kredi kampanyası hakkında detaylar ve açıklamalar.

Finans
10 Şubat 2023 - 16:00
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TC kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin: Banka şartsız para yatıracak
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Artık her ailenin gündeminde olan geçim sıkıntısı nedeniyle ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına yetişen bankalar her geçen gün yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları duyurmakta. İşte onlardan bir tanesi...

Denizbank kredi

DENİZBANK'IN YENİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI



Denizbank'ın duyurduğu yeni kampanyada ödemeler, TC Kimlik numarasının sorgulanmasının ardından hemen yapılmaktadır. Başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının başvuruları tüm vatandaşların kimlik numaraları üzerinden gerçekleştiriliyor. Acil nakit ihtiyacınızın olması halinde Denizbank'ın yeni kredisine başvurup uygun faiz oranlarından faydalanarak işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan duyurular neticesinde kredi arayan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak yapılacak kredi ödemeleri aynı gün verileceği duyuruldu.

  TC kimlik sorgulamalarının ardından uygun kredi notlarına sahip vatandaşlara verilecek olan bu krediye vatandaşlar istedikleri zaman başvurabilir.

Denizbank kredi

 YENİ İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

 Kredi için, bankanın koyduğu şartları kapsayan herkes başvuruda bulunabilir. SMS ile katılabileceğiniz bu kampanyada, Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, cebimde kredi numarası olan 3280 numarasına mesaj göndermeniz durumunda bu krediyi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden hızlıca gerçekleştirebileceğiniz bu işlemde, onaylanması durumunda aynı gün ödemenizi alabilirsiniz.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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