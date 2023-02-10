TC kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin: Banka şartsız para yatıracak

Artık her ailenin gündeminde olan geçim sıkıntısı nedeniyle ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına yetişen bankalar her geçen gün yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları duyurmakta. İşte onlardan bir tanesi...
DENİZBANK'IN YENİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Denizbank'ın duyurduğu yeni kampanyada ödemeler, TC Kimlik numarasının sorgulanmasının ardından hemen yapılmaktadır. Başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının başvuruları tüm vatandaşların kimlik numaraları üzerinden gerçekleştiriliyor. Acil nakit ihtiyacınızın olması halinde Denizbank'ın yeni kredisine başvurup uygun faiz oranlarından faydalanarak işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan duyurular neticesinde kredi arayan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak yapılacak kredi ödemeleri aynı gün verileceği duyuruldu. TC kimlik sorgulamalarının ardından uygun kredi notlarına sahip vatandaşlara verilecek olan bu krediye vatandaşlar istedikleri zaman başvurabilir.