TC kimlik numaranızla hemen kontrol edin! Bakanlıktan son dakika açıklaması: Başvurana o yardım ödemeleri hemen yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDİYORAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına zamlı haliyle yatacak. Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam oranında sosyal destek ödemeleri de artırıldı. Yaşlı ve engelli maaşı, evde bakım maaşı ve SED ödemeleri artış gösterdi. Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene içinde bütün vatandaşların sosyal hizmetler ve yardımlardan en iyi şekilde faydalanması ve ekonomik zorlukların ortadan kaldırılması planlanıyor. Yaşlı maaşları 1.997 TL oldu. Engelli maaşları 40.69 oranında engelli raporu olan vatandaş için 1.594 TL, yüzde 70 oranında ve üstünde engelli raporu olan vatandaş için 2.392 TL'ye yükseltildi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara verilen maaş 1.594 TL oldu. Derya Yanık aylık olarak 560 bin engelli vatandaş için maaş yattığını ve evde bakım maaşlarının de 4 bin 336 TL olduğunu söyledi. 18 milyar TL olarak sağlanan evde bakım maşalarının bu sene artması hedefleniyor.
Aynı zamanda SED olarak bilinen çocuklar için yapılan eğitim ödemeleri de yükseldi. SED ödemeleri ortalama olarak 3 bin 38 TL, çocuk başı ödemeler 4 bin 853 TL oldu. Ocak ayı maaş artışları doğrultusunda sosyal destek ödemelerinde de artış gerçekleştirildi. Bu ay hak sahipleri ödemelerini zamlı şekilde alabilecek. Hak sahibi vatandaşlar doğal gaz ve elektrik fatura destekleri için başvurularını da e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor ve ödemelerin hepsi e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden PTT online işlemleri de yapılabildiği için hak sahipleri ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden alabiliyor. Aynı zamanda e-Devlet sistemine giriş yaparak arama kısmına Sosyal Yardım Ödemeleri yazarak başvuru ve sorgulama işlemleri de yapılabiliyor. Ödeme alan vatandaşlar e-Devlet sistemine PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama ve hesaba aktarma yazarak PTT hesabına veya başka banka hesaplarına miktarları aktarabiliyor. Hesabıma aktar seçeneğini kullanarak EFT yapacak vatandaşın isminin hak sahibiyle eşleşmesi gerekiyor. Eğer EFT işlemi gerçekleşmezse vatandaş kendi hesabı için tekrar işlemi yapabiliyor. Elektrik desteği için ödeme alan vatandaşlar e-Devlet sistemine elektrik yardımı ile fatura ödeme seçeneğine girerek fatura ödemesini abone numarasını girerek yapabiliyor. Eğer vatandaşın borcu aldığı ödemeden fazlaysa ödeme yap kısmından kendi kart bilgilerini girerek fatura ödemelerini yapabiliyor. Ödemeler kredi kartı ya da banka kartları ile yapılabiliyor. Bu şekilde yapılan ödemeler bir gün sonrasında sisteme düşüyor ve iptal etme işlemi yapılamıyor. Elektrik desteği alan vatandaşlar her ay bir kez ödeme alabiliyor. Ödeme alacak vatandaşların faturalarının kendi adlarına olması gerekiyor. Aynı şartlar ve ödemeler doğal gaz tüketim desteği için de geçerli olarak vatandaşa sunuluyor.