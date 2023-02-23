TC kimlik numaranızla hemen kontrol edin: Banka hesabınıza 4.336 TL yatırılmış olabilir!







EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?







EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Devlet, engelli ve yoksullara evde bakanlara evde bakım ücreti ödüyor. 2023'ten itibaren 4337 liraya çıkan ödemeler yapıldı. Ödeme tarihleri illere göre değişiklik gösterebilir. Şubat ayı ödemeleri en geç 28'ine kadar yapılır.Evde bakım maaşı yeni yılda zamlandı. 2023 yılında hak sahiplerine ödenen yeni ev bakım maaşı 4337 Türk Lirası oldu.Evde bakım hizmeti alan kişi, ödemelerin yapılıp yapılmadığını iki şekilde kontrol edebilir. İlk olarak vatandaşlar e-devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte sağ üst köşedeki arama alanına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgi Sorgulama" yazılarak sorgulama yapılabilir. Gelen ekranda ödeme bilgileri görülmektedir.Diğer bir seçenek de telefonla talepte bulunmaktır. Ziraat Bankası'ndan evde bakım desteği alanlar evde bakım maaş sorgulamaları cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp 4737'ye kısa mesaj göndererek yapılabilir.