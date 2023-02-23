Devlet, engelli ve yoksullara evde bakanlara evde bakım ücreti ödüyor. 2023'ten itibaren 4337 liraya çıkan ödemeler yapıldı. Ödeme tarihleri illere göre değişiklik gösterebilir. Şubat ayı ödemeleri en geç 28'ine kadar yapılır.
Finans
23 Şubat 2023 - 21:45
TC kimlik numaranızla hemen kontrol edin: Banka hesabınıza 4.336 TL yatırılmış olabilir!
Vatandaşlar ödemelerin yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Her ayın 15'inden sonuna kadar yapılan ödemelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Şubat ödemelerinin 28'ine kadar yatırılacağı düşünülüyor. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…
Finans
23 Şubat 2023 - 21:45