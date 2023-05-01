TC kimlik numarası 0,2,4,6,8 ile bitenler dikkat! Bakan duyurdu: Hesaplarınıza hemen bakın













Tarımsal destek ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı sorusu çiftçiler tarafından merakla beklenirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den sevindirici bir açıklama geldi. Çiftçi vatandaşlara özel yapılan tarımsal destek ödemesi ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Kirişci, ödemelerin bugün itibariyle yapılacağını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemesi hakkında resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,5 milyar TL tutarındaki ödemelerin bugün itibariyle çiftçi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirtti. Bakan Kirişci ayrıca, 2023 yılı içerisinde tarımsal destekleme bütçelerinin 57,6 milyar TL'ye ulaştığını da ifade etti. Tarımsal destek ödemesi, çiftçi vatandaşlara özel olarak verilen bir destek türüdür ve başvuru yapılarak kolayca alınabilir. Ödeme takvimi hakkında yapılan açıklama ile birlikte, destekten yararlanan çiftçilerin hesaplarına ödemeler gerçekleştirildi. Biz de çiftçi vatandaşlara bu destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz.