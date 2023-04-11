TC kimlik numarası 0,2,4 ile bitenler dikkat! Bayram ödemeleri başladı: Geri ödemesiz 2750 TL yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaşını dolduran bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapacak. Başvuruda bulunanlara tam 2.750 TL nakit destek ödemesi yapılacak. Bayram öncesinde yardım almak için sadece 3 gün süre var. PTT, TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 ile biten bireylerin hesaplarına karşılıksız olarak 2.750 TL ödeme yapacaktır. İşte detaylar... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaşını dolduran bireylere Ramazan Bayramı öncesinde nakit yardımı yapacak. Başvuruda bulunan kişilere 2.750 TL tutarında destek ödemesi yapılacak. Bayramdan önce yardım almak isteyenler için 3 günlük başvuru süresi belirlenmiştir. Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli sosyal yardım ve destek ödemeleri sunmaktadır. Bu ödemeler arasında ısınma yardımı, aile yardımı, fatura yardımı, gıda yardımı, engelli yardımı ve bakıcı yardımı gibi destekler yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde yardım ödemelerini hızlandırmış ve ödemeler hesaplara yatırılmaya başlamıştır. Başvuru yapmayanlar için hala 3 günlük bir başvuru süresi mevcuttur. Ramazan Bayramı öncesinde destek ödemesi almak isteyenler, Aile Bakanlığı'na başvurabilir veya e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Doğalgaz faturası yardım ödemeleri de destekler arasında yer almaktadır. Başvuru süresi dolmadan hemen kimlik numaranıza göre başvurunuzu tamamlayarak tatil öncesi rahat bir nefes alabilirsiniz. Kaynak: PTT bayram ödemesi yapacak! TC kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 ile bitenlerin hesabına 2.750 TL karşılıksız para yatırılacaktır.
ÖDEMELER HIZLANDIRILDI