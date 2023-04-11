TC kimlik numarası 0,2,4 ile bitenler dikkat! Bayram ödemeleri başladı: Geri ödemesiz 2750 TL yatırılacak













Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaşını dolduran bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapacak. Başvuruda bulunanlara tam 2.750 TL nakit destek ödemesi yapılacak. Bayram öncesinde yardım almak için sadece 3 gün süre var. PTT, TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 ile biten bireylerin hesaplarına karşılıksız olarak 2.750 TL ödeme yapacaktır. İşte detaylar... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 yaşını dolduran bireylere Ramazan Bayramı öncesinde nakit yardımı yapacak. Başvuruda bulunan kişilere 2.750 TL tutarında destek ödemesi yapılacak. Bayramdan önce yardım almak isteyenler için 3 günlük başvuru süresi belirlenmiştir. Devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli sosyal yardım ve destek ödemeleri sunmaktadır. Bu ödemeler arasında ısınma yardımı, aile yardımı, fatura yardımı, gıda yardımı, engelli yardımı ve bakıcı yardımı gibi destekler yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde yardım ödemelerini hızlandırmış ve ödemeler hesaplara yatırılmaya başlamıştır. Başvuru yapmayanlar için hala 3 günlük bir başvuru süresi mevcuttur. Ramazan Bayramı öncesinde destek ödemesi almak isteyenler, Aile Bakanlığı'na başvurabilir veya e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Doğalgaz faturası yardım ödemeleri de destekler arasında yer almaktadır. Başvuru süresi dolmadan hemen kimlik numaranıza göre başvurunuzu tamamlayarak tatil öncesi rahat bir nefes alabilirsiniz. Kaynak: PTT bayram ödemesi yapacak! TC kimlik numarası 0, 2, 4, 6 ve 8 ile bitenlerin hesabına 2.750 TL karşılıksız para yatırılacaktır.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz ve elektrik faturası yardımı ödemelerinin hızlandırıldığını duyurdu. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, TC kimlik numaralarıyla e-devlet veya sosyal yardımlaşma dernekleri üzerinden 3 gün içinde başvuru yapabilirler. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, yardım ödemelerini 15 Nisan tarihinde PTT şubelerinden alabilirler. Doğal gaz faturası yardımı, Kasım-Haziran ayları arasında özel bir yardımdır. Elektrik faturası yardımı ise her ay düzenli olarak yapılır. Başvuruda bulunan vatandaşlar, yardım almak için tekrar başvuru yapmalarına gerek olmadan düzenli olarak PTT'den ödemelerini alabilirler. Yardım ödemeleri sadece PTT üzerinden yapılır ve banka hesabına yatırılmaz. Her iki yardımdan da faydalanmak için kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenlerin 3 günlük süreyi kaçırmamaları önemlidir. Toplam yardım tutarı 2.750 TL'dir ve ödemeler PTT şubelerinden doğrudan yapılır. Özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için bu yardımlar büyük bir destek sağlıyor. Doğal gaz ve elektrik faturası ödemelerinin hızlandırılması ve düzenli olarak yapılması, vatandaşların bu faturalar için endişelenmelerini azaltıyor ve bütçelerinde rahatlama sağlıyor. Ayrıca, bu yardımların 15 Nisan'da yapılacak ödemeleriyle birlikte gelmesi, birçok vatandaşın vergi beyannamelerini yapması gereken dönemde gelmesiyle de önemli bir rahatlama sağlayabilir. Bu yardımların amacı, daha zorlu zamanlarda vatandaşların hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak ve desteklemek.