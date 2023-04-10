EKONOMİ
10 Nisan 2023 - 19:30

TC kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler dikkat! Perşembe günü saat 18.00'ı bekleyin: Hesaplara para yatırılacağı duyuruldu!

Vatandaşlara TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacak. İşte detayları...

EKONOMİ
10 Nisan 2023 - 19:30
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TC kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler dikkat! Perşembe günü saat 18.00'ı bekleyin: Hesaplara para yatırılacağı duyuruldu!
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TC KİMLİK NO’SU 0, 2 İLE BİTENLER DİKKAT! HESAPLARINIZI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN!



TC Kimlik numarasının son rakamına göre önemli bir duyuru yapıldı. Tc kimlik numarası 0, 2 ile biten vatandaşların hesaplarına para yatırılacağı duyuruldu.

Vatandaşlara devlet kanalı ile bir çok ödeme yapılıyor. Bu ödemelerdenödeme biri de TC kimlik numarası 0, 2 olan vatandaşlara yapılacak. İşte detaylar…



 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgiler veren Kirişçi önemli bir açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’nin açıklamasının öne çıkan başlıkları şöyle oldu:

1 milyar 268 milyon 568 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Fındık alan bazlı gelir desteği

845 milyon 133 bin 986 TL

Yaş çay desteği

379 milyon 492 bin 146 TL,

Hububat-bakliyat ve dane mısır desteği

25 milyon 641 bin 987 TL,

Bombus arısı kullanım desteği

18 milyon 261 bin 600 TL,

Damızlık ana arı desteği

38 bin 700 TL.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

T.C. kimlik numarası son hanesine göre ödemelerden yararlanılacak. TC kimlik numarası 4,6,8 olanlar 7 Nisan 2023 tarihinde ödemelerini aldılar. Bu kez TC’si 0,2 ile bitenler yararlanacak. Ödemenin tarihi ise 14 Nisan 2023 saat 18.00 olarak belirlendi.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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