TC kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler dikkat! Perşembe günü saat 18.00'ı bekleyin: Hesaplara para yatırılacağı duyuruldu!

TC KİMLİK NO’SU 0, 2 İLE BİTENLER DİKKAT! HESAPLARINIZI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN!
TC Kimlik numarasının son rakamına göre önemli bir duyuru yapıldı. Tc kimlik numarası 0, 2 ile biten vatandaşların hesaplarına para yatırılacağı duyuruldu. Vatandaşlara devlet kanalı ile bir çok ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden biri de TC kimlik numarası 0, 2 olan vatandaşlara yapılacak. İşte detaylar…
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgiler veren Kirişçi önemli bir açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’nin açıklamasının öne çıkan başlıkları şöyle oldu: 1 milyar 268 milyon 568 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.