TC kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler dikkat! Perşembe günü saat 18.00'ı bekleyin: Hesaplara para yatırılacağı duyuruldu!

TC KİMLİK NO’SU 0, 2 İLE BİTENLER DİKKAT! HESAPLARINIZI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN!













Fındık alan bazlı gelir desteği

Yaş çay desteği

Hububat-bakliyat ve dane mısır desteği

Bombus arısı kullanım desteği

Damızlık ana arı desteği

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

TC Kimlik numarasının son rakamına göre önemli bir duyuru yapıldı. Tc kimlik numarası 0, 2 ile biten vatandaşların hesaplarına para yatırılacağı duyuruldu. Vatandaşlara devlet kanalı ile bir çok ödeme yapılıyor. Bu ödemelerdenbiri de TC kimlik numarası 0, 2 olan vatandaşlara yapılacak. İşte detaylar…Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgiler veren Kirişçi önemli bir açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’nin açıklamasının öne çıkan başlıkları şöyle oldu: 1 milyar 268 milyon 568 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.845 milyon 133 bin 986 TL379 milyon 492 bin 146 TL,25 milyon 641 bin 987 TL,18 milyon 261 bin 600 TL,38 bin 700 TL.T.C. kimlik numarası son hanesine göre ödemelerden yararlanılacak. TC kimlik numarası 4,6,8 olanlar 7 Nisan 2023 tarihinde ödemelerini aldılar. Bu kez TC’si 0,2 ile bitenler yararlanacak. Ödemenin tarihi ise 14 Nisan 2023 saat 18.00 olarak belirlendi.