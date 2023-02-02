Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 18 yaşından büyük tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri, kredi notu 1400 ve üzerinde olanlara gelir belgesiz 45000 TL ödeme ve internet üzerinden kredi başvurusu alınabiliyor.
Kredi
02 Şubat 2023 - 18:45
TC kimlik numarası 1,2,3,4 ile başlayanlar dikkat! Bu banka 45.000 TL ödeme yapacak: Akın akın başvuru var
5 dakikada teslim! Kolayca kredi çekmek için Akbank ve Denizbank'a başvurabilirsiniz. Koşulları sağlayan herkes TC Kimlik Numarası ile kredi alabilecek. İşte detaylar...
Kredi
02 Şubat 2023 - 18:45
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AKBANK VE DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI: TC KİMLİK NUMARASI ÜZERİNDEN 45000 TL ÖDEME! Bugün Akbank ve Denizbank tarafından, TC Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirmek isteyen kişilere, Gelir Belgesiz 45.000 TL nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için ödeme yapılacağı haberi verildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel olarak başlatılan bu kampanyalar ile birlikte, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verilecek. Aynı zamanda Denizbank ve Akbank tarafından, internet üzerinden de ödeme yapılacak. 18 yaşından büyük olan her vatandaş, kredi notu 1400 ve üzerindeyse hemen başvuruda bulunabilir. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, kimlik numarası üzerinden gelir belgesiz 45.000 TL ödeme alabilmektedir. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunan kişiler, banka kredi şartlarına uygun oldukları takdirde hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemleri gerçekleştirebiliyor.
AKBANK VE DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI: TC KİMLİK NUMARASI ÜZERİNDEN 45000 TL ÖDEME! Bugün Akbank ve Denizbank tarafından, TC Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirmek isteyen kişilere, Gelir Belgesiz 45.000 TL nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için ödeme yapılacağı haberi verildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel olarak başlatılan bu kampanyalar ile birlikte, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verilecek. Aynı zamanda Denizbank ve Akbank tarafından, internet üzerinden de ödeme yapılacak. 18 yaşından büyük olan her vatandaş, kredi notu 1400 ve üzerindeyse hemen başvuruda bulunabilir. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, kimlik numarası üzerinden gelir belgesiz 45.000 TL ödeme alabilmektedir. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunan kişiler, banka kredi şartlarına uygun oldukları takdirde hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemleri gerçekleştirebiliyor.
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