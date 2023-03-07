









DEVLET TARAFINDAN VATANDAŞA 2 BİN 750 TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ







TC kimlik numarası 1,2,4 ile başlayanlara müjde! PTT'den 2.750 TL yardım alabilirsiniz. Devlet tarafından acil nakit parası ödemesi yapılacak. Artan fatura fiyatları nedeniyle PTT üzerinden vatandaşlara 2 bin 750 TL fatura yardım ödemesi yapılacak. Doğalgaz faturaları ve elektrik faturalarında yaşanan olağanüstü artışlar nedeniyle devlet yardım için kolları sıvadı. Başvuru formu yayınlandı, ödeme PTT üzerinden yapılacak. İşte yapılacak destek ödemesine ilişkin detaylar...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen ödemelerin kalemleri genişletildi. Farklı kategorilerde verilecek yardım ödemelerine başvurular e -devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İhtiyaçların giderek artması ve maddi güçlükler nedeniyle devlet vatandaşın yanında yer almaya çalışıyor. Bu başvurulara ilişkin vatandaşlar tarafından nasıl başvuru yapılacağı sıklıkla araştırılıyor. Başvuru formları doldurularak bu yardım ödemelerine başvurular yapılabiliyor. E - devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek başvuruların ne ile ilgili olduğu ve ödemelerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar için yardım ödemesi geliyor. Bu yardım ödemeleri PTT üzerinden alınacak. E - devlet sistemi üzerinden ya da size yakında bulunan herhangi bir sosyal yardımlaşma kuruluşundan tarafınıza verilen başvuru formlarını doldurduktan sonra başvuru işlemlerinizi tamamlamış bulunacaksınız. Sonrasında ise başvurularınızın değerlendirme aşaması olacak. 10 gün içinde sonuçlanacak olan başvurular sonrasında ödemeleri ise PTT üzerinden alınacak. Devlet tarafından verilen bu ödemeler 2 bin 750 TL kadar olabilecek.