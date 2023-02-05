TC kimlik numarası 1,2,5,6 ile başlayanlar müjde! Bakanlıktan 30.000 TL ödeme onayı çıktı

Aile Bakanlığı, 33 bin liralık evde bakım maaşının, T.C kimlik numaraları ile sorgulanmasına olanak vererek, hak sahiplerine ödeme yapabileceğini duyurdu. Merak edilen soru ise, bu ödeme ne zaman yapılacak? Buna cevap olarak, ödemelerin en kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi.
TC KİMLİK SON HANESİ 2, 4, 6, 8 VE 10 OLANLAR IÇIN MÜJDELİ HABER: 33 BİN LİRA HESAPLARA GEÇİYOR! AİLE BAKANLIĞI’NDAN O KİŞİLERE MÜJDE!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişilere verilen devlet desteği olan evde bakım maaşı Şubat ayı başında 4.336 lira olarak hesaplara yatmaya başladı. Bu nedenle, ödemeyi almak isteyenlerin başvuru detaylarını araştırmaları gerekiyor. Özellikle, evde bakım parasının hangi illerde ve ne zaman yatacağı konusunda merak edilen soruların cevaplarını arayanlar var. Ancak, ödemelerin hangi tarih aralıklarında yapılacağı tam olarak belirlenmiş durumda ve ödeme tarihleri açıklanmıştır.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR? Evde bakım maaşı bakiye takibini yapmak için Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla SMS yoluyla da sorgulama yapılabilir. Uygun şartlara sahip olan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne 'BAKIYE' yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye sorgulamasını gerçekleştirebilirler. SMS gönderiminden dolayı operatörler 1 SMS ücreti alır. Ayrıca, kayıtlı kullanıcılar T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler. E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşları, her ayın 15'i ile 31'i arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmektedir ve şubat ayının ortalarında alınan evde bakım aylığının yatırılmaya başlanması gündeme alınmıştır. EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Bakan Yanık, Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapılmakta olduğunu vurgulayarak, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. Bu rakam, önceki dönem ile kıyaslandığında önemli bir artışa işaret etmektedir. Bakan Yanık, evde bakım yardımının her geçen gün arttığının altını çizdi. 'AĞIR ENGELLİ' RAPORU
Yaklaşık 535 bin kişi, bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alabilmek için, engelli kişinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engelli olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bunun için, sağlık kurulu raporunda, 'ağır engelli' ibaresinin mutlaka belirtilmesi zorunlu. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik durumunda, evde bakım para ödenmiyor. Ayrıca, hasta ve muhtaçlık durumunu da dikkate alarak, kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına karşılayıp karşılayamadığı da inceleniyor. GELİR DURUMU ÖNEMLİ
Evde bakım parası almak için, öncelikle ikamet edildiği yerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru, en geç 30 günlük süre içinde sonuçlandırılıyor. Ardından, ödemelerin sorgulaması, e-Devlet üzerinden 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' yöntemiyle yapılabiliyor. 'Aile Destek' mobil uygulaması da bu konuda kullanılabiliyor. Özellikle zamlı ödemeler konusunda önemli olan, hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2 bin 835 liranın altında olması şartının sağlanması. DOĞUM İZNİ PARASI EN AZ 24 BİN 909 LİRA
Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün kullanılan doğum izin parası, Asgari ücrete gelen yüzde 55 oranındaki zammın ardından 24 bin 909 liraya yükselmiştir. Anneler, doğum izni süresinin parasını Ziraat Bankası hesabına açılan adına yatırılmış olan parayı 'turkiye.gov.tr' sayfasından kontrol edebilmektedir. Ayrıca ilk çocuk için 300 lira ödeme de annelerin hakları arasında bulunmaktadır. Bu paralar annelerin doğum izni bitiminden sonra kontrol edebilmesi için Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. AKRABAYA 4 BİN 336 LİRA
Çoğu durumlarda, 65 yaş üzerinde kendine bakmaya gücü yetmeyen kişiler için devlet ek bir destek sağlıyor. Bu desteğin şekli ise, akrabanın bu kişinin bakımını üstlenmesi durumunda her ay ona düzenli ödeme yapmak şeklinde gerçekleşiyor. Bu ödemeler, 31 Aralık'a kadar 3 bin 336 liraya kadar yapılıyor, bu tutar memur maaşına endeksli olarak hesaplanıyor ve 10.000 gösterge rakamına göre memur aylık katsayısı ile çarparak güncel rakamlarla 4 bin 336 liraya ulaşıyor. Bu ödeme sadece ilk 6 ay için geçerli. Ancak, evde bakım parası alabilmek için kişinin en az yüzde 50 oranda engelli olması ve bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor, raporda ağır engellilik ibaresi mutlaka yer almalı. Ayrıca, kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediği de durumu belirleyen bir başka faktör. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması şartı aranıyor. Evde bakım maaşı almak için aranan gelir şartı ise yeni asgari ücrete göre 5 bin 670 lira olarak belirlenmiş. Bu ödemeyi alabilmek için öncelikle ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunulmalıdır. CENAZE VE ÖLÜM YARDIMI
Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi (Bağkur, SSK) yatırılması yeterli olacaktır. Bu ödenek, ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olmasını gerektirmez. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı bulunmaktadır. Ayrıca, 1 Ocak itibarıyla ödenek miktarı 2 bin 54 liraya çıkmıştır. Bu ödeme öncelikle eş ve çocuklara yapılır; ancak, eş ve çocuk yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alabilir. Bu durumda, sosyal güvenlik merkezlerine dilekçe sunmak yeterli olacaktır. EVLENEN YETİM KIZLARA EN DÜŞÜK 33 BİN LİRA
Yetim kalan kız çocuklarının evlendikleri durumlarda alacakları çeyiz parası, SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı aldıkları tarihten sonra 5 yıl içinde ilgili SGK il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine yapılan başvurularla sağlanıyor. Bu ödenek, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarıldığını göz önünde bulundurularak, en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) hesaplanan yetim maaşının 2 yıllık tutarı (24 maaş) toplu olarak peşin olarak kız çocuklarına ödeniyor. Bu tutar en az 33 bin lirayı bulmaktadır.