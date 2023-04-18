TC kimlik numarası 4,2,6 ile bitenler dikkat! e-Devlet'ten sosyal yardım müjdesi geldi!







E DEVLETTE SOSYAL DESTEK







KURUM ÖDEMELERİNİN SORGULANMASI

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

SOSYAL YARDIM ZAM AÇIKLAMASI

PTT iş yerlerinden kurum ödemeleri artık e devlet üzeriden online olarak yapılıyor. Aile destek, doğal gaz, elektrik, yaşlı ve engelli aylığı gibi birçok ödemeden yararlanan milyonları ilgilendiren karar geldi. Hak sahibi olanlara yapılacak doğal gaz ve elektrik desteği için başvurular e devlet üzerinden başladı.PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmadan başvuru şartlarına uygun olanlara elektrik tüketimi ve doğal gaz desteği yapılmaya başlandı. PTT tarafından gelen açıklama üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içi ve dışı müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmetler verilirken her geçen gün dijital üzerinden hizmet veriliyor.e devlet sistemi üzerinden hak sahipleri adlarına yatırılan kurum ödemelerini, hesaba aktarma veya gelen yardımla fatura işlemleri yapılır. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama motoruna ''sosyal yardım ödemeleri'' yazılarak arama yapılır.Hak sahipleri PTT üzerinden yapılan sorgulamalar ve hesaba aktarma işlemleri EFT ile başka bankadan aktarılır. EFT yapılacak IBAN numarasına ait ismin uyuşmasına özen gösterilir. Hesap ismi uyumsuzluğu durumunda gün içerisinde kişiye iadesi gerçekleşir.Elektrik tüketim desteği ödemeleri e devlet üzerinden elektrik yardım fatura ödemesi olarak aratılarak hak sahipleri yardım tutarlarına bakarak mesken türünde ödemesi yapılır. Fatura öde kısmına basılarak ödeme ekranında ödemek istediğini faturanın ait olduğu kurum üzerine abone bilgisi yazılarak borçlar ödenir.2023 yılının gelmesiyle beraber Bakan Derya Yanık, tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımlarla iyileştirme yapılacağı bilgisi verildi. Yeni hizmetler üzerinden yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceği belirtildi. Yaşlı aylığı 1.536 TL'den 1997 TL'ye yükseldi. Yüzde 40-69 aralığında engele sahip olanlara 1.226 TL'den 1.594 TL'ye çıkartıldı. Yüzde 70 oranında engele sahip olanların yeni aylığı ise 2.392 TL'ye yükseldi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara yapılan ödeme 1.594 TL'dir.