Kredi
27 Şubat 2023 - 13:06

TC kimlik numarası olan herkes alabilecek! O banka 2 gün içinde başvuranlara 10.000 TL verecek!

Bankaların müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri kampanyaya bir yenisi daha eklendi. O bankaya başvuru yapan müşteriler 10 bin TL ödeme alacak! Peki şartlar neler? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
27 Şubat 2023 - 13:06
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TC kimlik numarası olan herkes alabilecek! O banka 2 gün içinde başvuranlara 10.000 TL verecek!
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Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ödeme kampanyalarına sık sık başvuru yapmaya devam ediyor. Yeni bir ödeme duyurusu da o bankadan geldi. Gelen haberlere göre vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki şartları nedir? Kimler faydalanabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BANKADAN 10 BİN TL ÖDEME

Vatandaşların kimlik numaraları ile başvuru yapmaları halinde 10 bin TL ödeme yapılacağı öğrenildi. Vakıfbank tarafından yapılan duyuruya göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygun faizli 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular şubeye gitmeden SMS yoluyla kimlik numaraları ile birlikte başvuru yapacaklar. İhtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak verilecek. Aynı zamanda başvurular internet üzerinden ve şube üzerinden de yapılabilecek. 



Vakıfbank 10 bin TL Ödeme

SMS yoluyla başvuru yapacak kişilerin telefonlarından 5724 numarasına KREDI, kimlik numarası ile mesaj göndererek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapan kişilerin ödeme planları ile ilgili banka tarafından avantajlar sağlanacak. Aynı zamanda emekli, sigortası olan ve kamu personeli olan insanlar da daha avantajlı durumlardan faydalanabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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