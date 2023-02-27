TC kimlik numarası olan herkes alabilecek! O banka 2 gün içinde başvuranlara 10.000 TL verecek!







O BANKADAN 10 BİN TL ÖDEME







Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ödeme kampanyalarına sık sık başvuru yapmaya devam ediyor. Yeni bir ödeme duyurusu da o bankadan geldi. Gelen haberlere göre vatandaşlara 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki şartları nedir? Kimler faydalanabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaşların kimlik numaraları ile başvuru yapmaları halinde 10 bin TL ödeme yapılacağı öğrenildi. Vakıfbank tarafından yapılan duyuruya göre nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygun faizli 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular şubeye gitmeden SMS yoluyla kimlik numaraları ile birlikte başvuru yapacaklar. İhtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak verilecek. Aynı zamanda başvurular internet üzerinden ve şube üzerinden de yapılabilecek.SMS yoluyla başvuru yapacak kişilerin telefonlarından 5724 numarasına KREDI, kimlik numarası ile mesaj göndererek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapan kişilerin ödeme planları ile ilgili banka tarafından avantajlar sağlanacak. Aynı zamanda emekli, sigortası olan ve kamu personeli olan insanlar da daha avantajlı durumlardan faydalanabiliyor.