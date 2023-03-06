TC kimlik numarası son hanesi 0,2,4 olanlar dikkat! 2 gün sonra hesabınıza 1250 TL yatırılacak!







KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK







KYK bursu alma hakkı olan ya da kredisi olumlu sonuçlanan üniversite öğrencileri ödemelerin ayın kaçında yatacağını merakla araştırıyor. Peki ödemeler hangi günlerde yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.KYK bursları ve KYK ödemeleri hak sahibi üniversite öğrencilerinin hesabına otomatik olarak her ay aynı gün düzenli şekilde yatmaktadır. Üniversite öğrencilerinin ödemeleri kimlik numaralarının son rakamına göre yapılmaktadır.Kredi tutarları lisans ve ön lisans öğrencileri için 1.250 TL, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL, doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL olarak yatmaktadır. KYK ödemeleri kimlik numarasının son rakamına göre şu günlerde yatmaktadır; kimlik rakamı 0 olan öğrenciler ayın 6'sında, kimlik rakamı 2 olan öğrenciler ayın 7'sinde, kimlik rakamı 4 olan öğrenciler ayın 8'inde, kimlik numarası 6 olan öğrenciler ayın 9'unda, kimlik numarası 8 olan öğrenciler ayın 10'unda ödemelerini düzenli olarak almaktadır.