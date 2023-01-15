TC kimlik numarası son hanesi 4,6,8 olanlar! Ziraat Bankası hesabınızı hemen kontrol edin: 1250 TL para girişi oldu!

Destek ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılırken 1250 TL'lik yardım ödemelerinden kimlerin yararlanabileceği hakkında meraklar çoğaldı. İhtiyaç sahibi olanlar başta olmak üzere başı şartlara uygun olanlara destek ödemesi yapılacak. üniversite öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri sonunda hesaplara yatırılır. TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplar paralarla doldu.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELERT.C. kimlik numarasının sonu 0 olan kişilere; her ayın 6’sında ödeme yapılıyor.
T.C. kimlik numarasının sonu 2 olan kişilere; her ayın 7’sinde ödeme yapılıyor. T.C. kimlik numarasının sonu 4 olan kişilere; her ayın 8’inde ödeme yapılıyor. T.C. kimlik numarasının sonu 6 olan kişilere; her ayın 9’unda ödeme yapılıyor. T.C. kimlik numarasının sonu 8 olan kişilere; her ayın 10’unda ödeme yapılıyor.