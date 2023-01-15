YAŞAM
15 Ocak 2023 - 16:15

TC kimlik numarası son hanesi 4,6,8 olanlar! Ziraat Bankası hesabınızı hemen kontrol edin: 1250 TL para girişi oldu!

TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak ödemeler tamamlanırken tüm şehirlerdeki destek paralarının yatırıldığı haberi verildi. 1250 TL ödemeler hesaplarda yerini alırken herkes hesabını kontrol etsin.

YAŞAM
15 Ocak 2023 - 16:15
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TC kimlik numarası son hanesi 4,6,8 olanlar! Ziraat Bankası hesabınızı hemen kontrol edin: 1250 TL para girişi oldu!
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Destek ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılırken 1250 TL'lik yardım ödemelerinden kimlerin yararlanabileceği hakkında meraklar çoğaldı. İhtiyaç sahibi olanlar başta olmak üzere başı şartlara uygun olanlara destek ödemesi yapılacak. üniversite öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği KYK burs ve kredi ödemeleri sonunda hesaplara yatırılır. TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplar paralarla doldu.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELER

T.C. kimlik numarasının sonu 0 olan kişilere; her ayın 6’sında ödeme yapılıyor.



T.C. kimlik numarasının sonu 2 olan kişilere; her ayın 7’sinde ödeme yapılıyor.

T.C. kimlik numarasının sonu 4 olan kişilere; her ayın 8’inde ödeme yapılıyor.

T.C. kimlik numarasının sonu 6 olan kişilere; her ayın 9’unda ödeme yapılıyor.

T.C. kimlik numarasının sonu 8 olan kişilere; her ayın 10’unda ödeme yapılıyor.

1250 TL ödemeler yatırıldı

1250 TL ÖDEMELER HESAPLARDA YERİNİ ALDI

KYK burs ve kredi ödemeleri toplu olarak yatırılması beklenirken milyonlarca öğrencinin yüzü güldü. KYK burs ödemeleri tarihinin belli olmasıyla beraber tüm ödemeler sahibini buldu. 2023 Ocak ayından itibaren her öğrenciye ayda 1250 TL ödeme yapılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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