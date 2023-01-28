TC kimlik numarası son hanesi 4,6,8 olanlara müjde! O banka hesabınıza sürpriz ödeme yapacak: Merak edilen ödeme başlıyor!

T.C. kimlik nosu üzerinden 88000 Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar ilgili faiz oranları ile işlem görecektir. Bu kampanyalara katılarak 5 dakikada sonuç alırsınız, kredi talebinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilir ve T.C. kimlik numarası ile yapacağınız talep ile 24 ay kredi süresini kullanabilirsiniz. Banka müşterisi olarak 88.000 TÜRK LİRASI ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler.
24, 36 VEYA 12 AY VADELİ KREDİ KULLANABİLİRSİNİZ.
Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi talebi göndererek nakit kullanan vatandaşlara hızlı sonuç vereceğini duyurdu. TC kimliğiniz ile 50.000 Türk Lirasına kadar kredilerin maksimum vadesi 36 olarak biliniyor. 88.000 TL üzeri kredi almak isterseniz 24 ay ya da 12 ay vadeli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru sahipleri cep telefonları ile kısa mesaj gönderebilirler. Kısa mesaj ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj bölümüne gidin, önce kişisel bilgilerinizi, ardından T.C. kimlik no, ardından aylık gelirinizi ve ardından doğum tarihinizi girerek 44 11'e gönderin. Bu şekilde başvuru yaptıktan sonra size mesaj olarak kredi notu gelir ve onaylanan kredi tutarı kadar size en yakın banka şubesinde kullanabilirsiniz. Banka müşterisi iseniz, kredi kullanan vatandaşların hesabına internet bankacılığı şifresi oluşturmasını ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi almasını kastediyoruz. 5 dakikada sonuç aldığınız bu kampanyalara katılarak hızlı bir şekilde işlemi tamamlayabilir ve 5 dakikada başvurunuzu iletebilirsiniz.