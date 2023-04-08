Finans
08 Nisan 2023 - 00:15

TC kimlik numarası sonu 0,2,4 ile bitenler dikkat! 18 yaş üstü gençlere ek ödeme yapılacak: Bayram öncesi duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bütün gençlerin merakla beklediği sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...

Finans
08 Nisan 2023 - 00:15
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TC kimlik numarası sonu 0,2,4 ile bitenler dikkat! 18 yaş üstü gençlere ek ödeme yapılacak: Bayram öncesi duyuruldu


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bütün gençlerin merakla beklediği sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Nisan ayı itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama ile birlikte öğrenciler, burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını öğrenmiş oldular.

ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA PARA YATIRILDI

PARA



Sosyal medya hesabı üzerinden duyurusunu gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı için öngörülen Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başladığını açıkladı. Kasapoğlu, gençlere iyi ve sağlıklı günlerde harcamaları temennisinde bulunarak, GSB'nin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi programı, üniversite öğrencilerine finansal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş bir proje olarak biliniyor. Bakanlık tarafından sunulan bu destek, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerin eğitim hayatlarını devam ettirebilmelerine yardımcı oluyor. Bu kapsamda, Nisan ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılan burs ve kredi ödemeleri, gençlerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Gençlerin eğitim hayatları boyunca yanlarında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, geleceğin başarılı bireylerinin yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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