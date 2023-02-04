TC kimlik numarası ve şifresiyle girene ay sonuna kadar 4.400 TL yardım parası ödenecek! Şartlara uyan kaçırmasın







DEVLET YARDIMI İLE EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZENLER: 4.400 TL DESTEK ÖDEMENİN KRİTERLERİ VE BAŞVURU YOLLARI Devlet, vatandaşlarının ekonomik sorunlarından dolayı yaşadıkları zorluklarla daha kolay mücadele edebilmeleri adına çeşitli sosyal destekler sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet aracılığıyla başvuru yapanlara aylık 4.400 TL sosyal destek ödemesi gerçekleştirecek.





ÖDEMELER İÇİN BELİRLİ ŞARTLAR VAR!

VATANDAŞLARIN EKONOMİK KRİZE YENİK DÜŞMESİ ÖNLENECEK!

E-DEVLET İLE BAŞVURULABİLİYOR!

Devlet, geçinmekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi kişilere e-Devlet'ten bir form doldurarak 4.400 TL sosyal destek ödemesi bağlıyor.Bu ödemeler, 18 yaş üstü kişiler için geçerli olup, başvuru yapanların hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte biri seviyesinden daha düşük olmalıdır. Ayrıca bu ödeme süresiz ve geri ödemesizdir. e-Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, bu formu doldurduklarında 4.400 TL devlet yardımı alabilecekler. Aile Bakanlığı, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirirken, aynı zamanda başvuru esnasında da özel kriterler aranıyor. Örneğin engelli kişilerden engelli raporu talep edilmektedir. Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakanlara verilen evde bakım maaşı da aynı şekilde bağlanıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu ödeme, binlerce liralık desteğin vatandaşların eline geçmesini sağlayacak. Koronavirüs pandemisi ile birlikte yaşanan ekonomik krizde hayatını sürdürmekte güçlük çeken vatandaşların bu ödemeden yararlanabilmeleri için 15 Şubat tarihinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu kapsamda ödeme almak için 5 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor. Aksi durumda ödeme bir sonraki aya devir olacak.Yeni duyurulan bu sosyal destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet’e giriş yaparak bu formu doldurabilir. 4.400 TL ile devlet yardımı başvurusu yapmak isteyenlerin başvuru formunu doğru ve eksiksiz bilgilerle doldurmaları gerekiyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşların bu zorluklarla mücadele etmesine destek olmak için devletin sağladığı bu destek ödemeleri, özellikle ihtiyaç sahibi kişilere hayatı kolaylaştıracak.