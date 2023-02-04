Devlet, geçinmekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi kişilere e-Devlet'ten bir form doldurarak 4.400 TL sosyal destek ödemesi bağlıyor.
Finans
04 Şubat 2023 - 08:45
TC kimlik numarası ve şifresiyle girene ay sonuna kadar 4.400 TL yardım parası ödenecek! Şartlara uyan kaçırmasın
Ekonomik sorun yaşayanların çaresi yine devletten geldi. Devlet, TC kimlik no ile e-Devlet'ten başvuru yapanlara 4400 TL sosyal yardım bağlayacak. Formu dolduran herkes ödeme alacak. İşte detaylar...
Finans
04 Şubat 2023 - 08:45
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DEVLET YARDIMI İLE EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZENLER: 4.400 TL DESTEK ÖDEMENİN KRİTERLERİ VE BAŞVURU YOLLARI Devlet, vatandaşlarının ekonomik sorunlarından dolayı yaşadıkları zorluklarla daha kolay mücadele edebilmeleri adına çeşitli sosyal destekler sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet aracılığıyla başvuru yapanlara aylık 4.400 TL sosyal destek ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemeler, 18 yaş üstü kişiler için geçerli olup, başvuru yapanların hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte biri seviyesinden daha düşük olmalıdır. Ayrıca bu ödeme süresiz ve geri ödemesizdir. e-Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, bu formu doldurduklarında 4.400 TL devlet yardımı alabilecekler. Aile Bakanlığı, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirirken, aynı zamanda başvuru esnasında da özel kriterler aranıyor. Örneğin engelli kişilerden engelli raporu talep edilmektedir. Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakanlara verilen evde bakım maaşı da aynı şekilde bağlanıyor.
DEVLET YARDIMI İLE EKONOMİK SORUNLARINI ÇÖZENLER: 4.400 TL DESTEK ÖDEMENİN KRİTERLERİ VE BAŞVURU YOLLARI Devlet, vatandaşlarının ekonomik sorunlarından dolayı yaşadıkları zorluklarla daha kolay mücadele edebilmeleri adına çeşitli sosyal destekler sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, e-Devlet aracılığıyla başvuru yapanlara aylık 4.400 TL sosyal destek ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemeler, 18 yaş üstü kişiler için geçerli olup, başvuru yapanların hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte biri seviyesinden daha düşük olmalıdır. Ayrıca bu ödeme süresiz ve geri ödemesizdir. e-Devlet’e giriş yapan vatandaşlar, bu formu doldurduklarında 4.400 TL devlet yardımı alabilecekler. Aile Bakanlığı, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirirken, aynı zamanda başvuru esnasında da özel kriterler aranıyor. Örneğin engelli kişilerden engelli raporu talep edilmektedir. Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakanlara verilen evde bakım maaşı da aynı şekilde bağlanıyor.
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