TC kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Hemen sorgulayın: Her aileye yardım ödemesi yapılacak







DEPREM SONRASI MADDİ YARDIMLAR







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden sarsan deprem felaketi sonrasında depremzede vatandaşların maddi anlamda sorun yaşamaması için çalışmalar hız kazandı. Peki depremden etkilenen vatandaşlara ne kadar ödeme yapılacak? Ödemeler ne zaman başlıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında 13.5 milyon vatandaş depremden doğrudan etkilendi. Deprem felaketi sonrasında hane başı 10 bin TL maddi destek ödemesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve orta hasarlı konutlar için 1 milyon 506 bin 317 haneye 10 bin TL ödeme yapıldı. Destek ödemeleri ikametgah adreslerine göre yapıldı.Depremzede vatandaşlar oturdukları adresten başka bir adreste kaydı görünüyorsa bir problem yaşamamaları için de çalışmalar başlatıldı. AFAD tarafından yapılan açıklama kapsamında depremden etkilenen vatandaşın bulunduğu ilin AFAD Müdürlüklerine başvuru yapması ve hasar gören evde yaşadığına dair bir belgeyi elektrik, doğalgaz, su, internet, kira kontratı gibi kanıtlaması gerekmektedir. Eğer bu belgelere ulaşılamıyorsa muhtarlık ya da kolluk birimleri aracılığıyla hasar gören binada oturulup oturulmadığına dair belge almaları konusunda da yardım edilecek. AFAD İl Müdürlükleri kontrol sonrasında depremden etkilenen vatandaşların kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na destek ödemelerini yatıracak.