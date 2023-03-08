TC kimlik numarasını veren 10.000 TL'yi kapacak! Nakit para arayanlara ilaç gibi çözüm

Olumsuz ekonomik koşullar nedeni geçinemeyen ve aldığı maaş geçinmesi için az olan vatandaşlar için PTT kampanya oluşturdu. Vatandaşların TC kimlik numaralarına göre ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu. Konunun ayrıntıları yazının devamında.
PTT'DEN İHTİYAÇ KREDİSİ
Maddi açıdan zorluklar yaşayan ve hayat pahalılığı içerisinde ne yapacağını şaşıran vatandaşa PTT'den destek. En uygun faizle ihtiyaç kredisini vereceğini vatandaşa duyurdu. TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlar destek ödemelerini anında alabilecek. Ödemelerin PTT Aktif Bank aracılığıyla sağlanacağı açıklandı. Düşük faiz oranları ile vatandaşı mutlu eden kredi uzun vade imkanlarıyla da daha çok tercih edilir durumda. PTT'den 10.000 TL ihtiyaç kredisi 36 aya kadar vade imkanı sunuyor. Başvuru yapmak ve kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların bulundukları noktaya yakın olan PTT şubesine giderek TC kimlik numarası ile başvuruda bulunabileceği bildirildi.