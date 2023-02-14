TC kimlik numarasını veren 19 bin lira ödemeyi kapıyor! Emeklilere ilaç gibi ödeme yapılacak! Başvuru şartları açıklandı

Emekli vatandaşlar TC kimlik numaraları ile maaşlarını veren bankadan başvuru yaparak bu para desteğinden faydalanabilirler. 19 bin liralık bu para desteği için 36 ay vade imkanı veriliyor. Vatandaşlar bankanın müşterisi olmaları durumunda kısa sürede ödemelerini alabilirler. Banka kredi politikalarının gereklerini sağlamanız durumunda başvuruda bulunabilirsiniz. Vatandaşların TC kimlik numaraları ile başvuruda bulunmaları durumunda işlemleri başlatılacak. Başvuruların onaylanması durumunda ise kamu bankaları tarafından düşük faizle ödemeler başlayacak.
Emekliler maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan almaları halinde başvuruda bulunabilirler. Onaylanan başvuruların ardından kredi ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatırılabilir. Müşteri olmanız halinde mobil uygulamalar üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.