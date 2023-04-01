TC kimlik numarasını yazan sosyal yardımı kapacak! Tek şartla bu miktar her ay PTT hesabına yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca yürütülen destek ödemlerine elektrik faturasının da eklenmesi vatandaşı sevindirdi. Ancak bu yardımdan kimler yararlanabilecek? Detaylar haberimizde…
11 HANELİ T.C. KİMLİK NUMARANIZLA YAPIN: PTT’DEN KARŞILIKSIZ ÖDEME ALACAKSINIZ!
Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar için devlet elektrik faturasını destek ödemesi yapıyor. Muhtaç aileler için yapılacak olan ödeme desteğini belirli şartları yerine getirmeniz ve e-devlet üzerinden başvuru yapmanız durumunda PTT'den alabileceksiniz. Düşük gelirli hanelerin elektrik faturaları devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Fatura desteği isteyen aileler, 11 haneli T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet'e giriş yaparak başvuru yapabilirler. Ödeme tutarı aile bireylerinin sayısına göre değişmektedir. Fatura yardım parası PTT aracılığıyla alınacaktır.