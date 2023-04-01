TC kimlik numarasını yazan sosyal yardımı kapacak! Tek şartla bu miktar her ay PTT hesabına yatırılacak







11 HANELİ T.C. KİMLİK NUMARANIZLA YAPIN: PTT’DEN KARŞILIKSIZ ÖDEME ALACAKSINIZ!







ELEKTRİK FATURA YARDIMI NE KADAR?

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca yürütülen destek ödemlerine elektrik faturasının da eklenmesi vatandaşı sevindirdi. Ancak bu yardımdan kimler yararlanabilecek? Detaylar haberimizde…Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar için devlet elektrik faturasını destek ödemesi yapıyor. Muhtaç aileler için yapılacak olan ödeme desteğini belirli şartları yerine getirmeniz ve e-devlet üzerinden başvuru yapmanız durumunda PTT'den alabileceksiniz. Düşük gelirli hanelerin elektrik faturaları devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Fatura desteği isteyen aileler, 11 haneli T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet'e giriş yaparak başvuru yapabilirler. Ödeme tutarı aile bireylerinin sayısına göre değişmektedir. Fatura yardım parası PTT aracılığıyla alınacaktır.Devlet, elektrik tüketimine göre farklı miktarlarda fatura desteği sunmaktadır. yapılan destek ödemesi şu şekilde: 1 kişilik aile için 130,09 Türk Lirası, 3 kişilik aile için 173,46 Türk Lirası, 4 kişilik aile için 216,82 Türk Lirası ve 5 kişilik aile için 260,19 Türk Lirası olarak ödenecektir.Elektrik tüketim desteği için e-Devlet üzerinden anında başvuru yapılabilir. Bu T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapmanız ve Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasından gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Kronik hastalar, elektrik yardımı için yerel SYD Vakfına başvurabilirler. Başvurunuz onaylandıktan sonra ödemeniz PTT aracılığıyla işleme alınacaktır.