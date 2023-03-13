TC kimlik sonu 0,2,4 ile bitenler dikkat! Hesaplara 2.354 TL yatırıldı: Hemen kontrol edin!

BAKANLIK TALİMAT VERDİ PARALAR HESAPTA!













ÖDEMELER BAŞLADI!!!

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hesaplara para geçtiği duyurusu gündemde dolaşıyor. Tam tamına 2 bin 354 lira vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı bile. Peki bu ne parası İşte detayları burada….Bakanlık az önce hesaplara ödeme yapıldığını belirtti ve bir çok vatandaş ta hesaplarını kontrol etmeye başladı.. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tc kimlik numaralarının son rakamına göre kişilere ödemeler yapılmaya başlandı. Peki bu ödeme kimler içindi. En çok merak edilen se bu ? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından banka hesaplarına verilen talimatla ödemeler yapılmaya başladı. Ödemelerin neye göre yapıldığı ise merak ediliyordu. Ödemeler Tc Kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor.Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bir çok kanalda vatandaşların desteklenmesi ve maddi olarak rahat edebilmeleri adına ödemelerini yapıyor. Dar gelirli aileler içinde hayata geçirilen destek paketi ile 2 bin 354 lira ödeme hesaplara geçmeye başladı. Bakanlıklar tarafından belirlenen engelli, yaşlı, yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelere ödemeler yapılmaya başlandı. Başvuru yapanlar TC kimlik numaraları üzerinden banka hesaplarını kontrol edebilirler. E devlet üzerinden başvurusunun durumunu merak edenler hemen kontrol ederek başvurularının akıbetini öğrenebiliyor. Baş vuruların kabul edilmesi durumunda ise TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemeler yapılacak.