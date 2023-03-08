TC kimlik sonu 2,4,6 olanlar dikkat! e-Devlet'ten hemen başvuru yapılması gerekiyor!







Ödeme Ne Olacak?







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Bakan Yanık Sosyal Hizmet ve Yardımların Önemine Dikkat Çekti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardım programlarına ilişkin ödeme tutarları 2023 yılı için artırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırımlı olarak hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım programları için güncellenen ödeme tutarlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.392 TL'ye yükseldi. Ayrıca Evde Bakım Yardımı ödemesi 4.336 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ise 3.038 TL'ye yükseltildi.Başvurmak isteyenler, e-Devlet'ten veya ikamet adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapabilir.Programdan yararlanabilmek için başvuracakların belirli şartları taşıması gerekiyor. Kişinin Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart kullanmaması, yurt dışında ikamet etmemesi ve 18 yaşından küçük olmaması gerekiyor. Hanede memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan kişi veya kişilerin bulunması, yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanması yapan veya özel fonlardan karşılanan kişi veya kişilerin bulunması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacak.Verilecek yardım miktarı, hanedeki kişi başına düşen aylık gelir üzerinden hesaplanır. Ödeme tutarları gelir miktarına göre değişir Örneğin kişi başına düşen aylık gelir; 450 TL ve altına 1.250 TL 450 TL ve üzeri 911,15 TL. Altı 1.100 TL 911,15 TL ve üzeri 1.372,30 TL. Altı 825 TLBakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili kapasite ve hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca yeni hizmet model ve alanları geliştireceklerini, ortaya çıkacak yeni zorluk ve risklere de çözüm üreteceklerini kaydetti.