TCDD’den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı!













Hızlı tren seyahatlerinden kadın erkek yanyana oturabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde bilet alım seçeneklerinde bir değişikliğe gitti. Cinsiyete göre bilet seçiminin yapıldığı sistemde yolcular 'erkek yanı' veya 'kadın yanı' uyarılarıyla koltuk seçimlerini yapacaklar. Söz konusu değişiklikle ilgili biri durum yaşayan yolcu, olayı Twitter hesabından duyurdu. Yolcu, son bileti 'erkek yanı' uyarısı yüzünden alamadığını belirterek yeni karara tepki gösterdi.TCDD'ne ait hızlı tren seyahatlerinde "kadın yanı" yasağı sonlandırılmıştı. yeni uygulamada kadın ve erkek yolcular artık yan yana yolculuk yapabiliyorlardı. Fakat bir yolcu YHT'de koltuk seçimi yaparken tıpkı otobüslerde olduğu gibi cinsiyet zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Erkek yanı olmasından dolayı son tren biletini satın alamayan bir yolcu, olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. trendeki son bileti satın almak isteyen kadın yolcu paylaşımında karşısına çıkan ‘Erkek yanı seçemezsiniz’ uyarısının ekran görüntüsünü de ekledi.