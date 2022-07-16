Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde bilet alım seçeneklerinde bir değişikliğe gitti. Cinsiyete göre bilet seçiminin yapıldığı sistemde yolcular 'erkek yanı' veya 'kadın yanı' uyarılarıyla koltuk seçimlerini yapacaklar. Söz konusu değişiklikle ilgili biri durum yaşayan yolcu, olayı Twitter hesabından duyurdu. Yolcu, son bileti 'erkek yanı' uyarısı yüzünden alamadığını belirterek yeni karara tepki gösterdi.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:54
TCDD'den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı!
TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde yeni bir uygulama getirildi. Uygulamada, koltuk seçimi yapacak olan yolcular, artık cinsiyetlerine göre tercih yapacaklar.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:54