GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:54

TCDD'den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde yeni bir uygulama getirildi. Uygulamada, koltuk seçimi yapacak olan yolcular, artık cinsiyetlerine göre tercih yapacaklar.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:54
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TCDD’den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı!


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Tren (YHT) seyahatlerinde bilet alım seçeneklerinde bir değişikliğe gitti. Cinsiyete göre bilet seçiminin yapıldığı sistemde yolcular 'erkek yanı' veya 'kadın yanı' uyarılarıyla koltuk seçimlerini yapacaklar.

Söz konusu değişiklikle ilgili biri durum yaşayan yolcu, olayı Twitter hesabından duyurdu. Yolcu, son bileti 'erkek yanı' uyarısı yüzünden alamadığını belirterek yeni karara tepki gösterdi.



TCDD’den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı

Hızlı tren seyahatlerinden kadın erkek yanyana oturabilir mi?

TCDD'ne ait hızlı tren seyahatlerinde "kadın yanı" yasağı sonlandırılmıştı. yeni uygulamada kadın ve erkek yolcular artık yan yana yolculuk yapabiliyorlardı. 

Fakat bir yolcu YHT'de koltuk seçimi yaparken tıpkı otobüslerde olduğu gibi cinsiyet zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı. Erkek yanı olmasından dolayı son tren biletini satın alamayan bir yolcu, olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. trendeki son bileti satın almak isteyen kadın yolcu paylaşımında karşısına çıkan ‘Erkek yanı seçemezsiniz’ uyarısının ekran görüntüsünü de ekledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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