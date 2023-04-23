TCG Anadolu, 23 Nisan Boğaz geçişini Erdoğan ve çocukları selamlayarak yaptı!







SARAYBURNU'NDAN AYRILDI





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÇOCUKLARI 21 PARE TOP ATIŞI İLE BİRLİKTE SELAMLADI







Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak geliştirilen TCG Anadolu'yu zyaret etmek isteyen vatandaşlar, geminin yanaştığı Sarayburnu limanına akın etti. Dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) bulunduğu geminin demir aldığı Sarayburnu limanına gelen ziyaretçiler, kayıt işlemlerinin ardından gruplara ayrılarak ordunun rehberliği eşliğinde gemiyi gezdi.Vatandaşlar birinci kattaki tank, çıkarma ve aynı zamanda kara araçlarına büyük ilgi gösterirken, beşinci katın üzerindeki güvertelerdeki uçakları ilgiyle izledi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 10 Nisan'da Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete girdi ve İstanbul Boğazı'na gitmek üzere Sarayburnu'ndan hareket etti.Bugün saat 12.00'de İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, 21 top atışı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındaki çocukları selamlayarak geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede vatandaşlar eşlik etti.Boğaz geçişinde TCG Anadolu'ya Milli Savunma Bakanı Akar ve ordu komutanları katıldı. Geçişe hava kuvvetleri komuta uçakları ve helikopterler de katıldı. Gemi daha sonra Boğaziçi vatandaşlarını karşılamak üzere Karadeniz'e hareket edecek. Bu sefer sırasında ise gemiye uçaklar ve helikopterler eşlik edecekler.