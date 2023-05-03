GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 15:58

TCG Anadolu'dan Yunanistan'a gözdağı! İzmir Limanı'na demir attı..

Dünyanın ilk SİHA gemilerinden birisi olan TCG Anadolu, İstanbul'dan ayrıldı ve İzmir limanına yanaştı. Çanakkale Boğazı üzerinden İzmir'e gelen TCG Anadolu'nun İzmir Körfezi'nden geçiş anı drone görüntülerine yansıdı. TCG Anadolu'nun İzmir'de ziyaretçi açılış saatleri de açıklandı.

GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 15:58
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TCG Anadolu'dan Yunanistan'a gözdağı! İzmir Limanı'na demir attı..


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde en büyük savaş gemisi olarak yer alan TCG Anadolu, İzmir limanına yanaştı. Dünyanın ilk SİHA gemilerinden birisi olan TCG Anadolu, İzmir Körfezi'nden geçerken drone tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Tuzla'da düzenlenen bir tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine kayıt edilen TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu’ndaki ziyaret programı son erdikten sonra rotayı İzmir'e doğru çevirdi. 17-23 Nisan tarihlerinde 140 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir'de halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.



TCG Anadolu İzmir'de

TCG ANADOLU İZMİR LİMANI'NDA

TCG Anadolu'nun İstanbul liman ziyaretini tamamlamasının hemen ardından dün Çanakkale Boğazı'ndan İzmir'e geçmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. TCG Anadolu, dün saat 19:15 sıralarında Çanakkale Şehitleri anıtının önünden geçti. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezi'ne girdi. TCG Anadolu, İzmir'e girdiğinde körfez sevkiyata kapatıldı. Geçişi sırasında gemiye eşlik eden altı Sahil Güvenlik römorkörü ve botu görüldü.

İzmir Limanı'na demirlemiş gemilerin seyirlerini de dronlar kayıt altına alıyor. İzmir Limanı'na demirleyen dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu bugün saat 12.00'de halkın ziyaretine açılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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