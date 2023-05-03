Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde en büyük savaş gemisi olarak yer alan TCG Anadolu, İzmir limanına yanaştı. Dünyanın ilk SİHA gemilerinden birisi olan TCG Anadolu, İzmir Körfezi'nden geçerken drone tarafından görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Tuzla'da düzenlenen bir tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine kayıt edilen TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu’ndaki ziyaret programı son erdikten sonra rotayı İzmir'e doğru çevirdi. 17-23 Nisan tarihlerinde 140 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir'de halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.
GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 15:58
TCG Anadolu'dan Yunanistan'a gözdağı! İzmir Limanı'na demir attı..
Dünyanın ilk SİHA gemilerinden birisi olan TCG Anadolu, İstanbul'dan ayrıldı ve İzmir limanına yanaştı. Çanakkale Boğazı üzerinden İzmir'e gelen TCG Anadolu'nun İzmir Körfezi'nden geçiş anı drone görüntülerine yansıdı. TCG Anadolu'nun İzmir'de ziyaretçi açılış saatleri de açıklandı.
GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 15:58