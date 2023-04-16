Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Bugün Sarayburnu'na giden gemi önce İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG Anadolu boğaza girdiğinde boğaz gemi trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Dev gemiye geçişinde üç römorkör ve bir Sahil Güvenlik gemisi eşlik etti. Öte yandan, gemide hazır bekleyen tamamen silahlı askerlere de dikkat çekti. Yaklaşık bir saat İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra gemi Sarayburnu'ndaki limana yanaştı. Bu anlar drone ile görüntü altına alındı.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 16:29
TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'na demir attı! Kapısı ziyaretçilere açılacak..
Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde "Gurur" etiketli iki F-16 uçağının katılımıyla tatbikat yapan TCG Anadolu gemisinin görüntülerini paylaştı. TCG Anadolu Boğazı geçerek Sarayburnu'na yaklaştı. Dev gemi 18-23 Nisan'da halka açık olacak.
GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 16:29