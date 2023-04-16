GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 16:29

TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'na demir attı! Kapısı ziyaretçilere açılacak..

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde "Gurur" etiketli iki F-16 uçağının katılımıyla tatbikat yapan TCG Anadolu gemisinin görüntülerini paylaştı. TCG Anadolu Boğazı geçerek Sarayburnu'na yaklaştı. Dev gemi 18-23 Nisan'da halka açık olacak.

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 16:29
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TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu’na demir attı! Kapısı ziyaretçilere açılacak..


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk SİHA gemisi olarak tanımlanan TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Bugün Sarayburnu'na giden gemi önce İstanbul Boğazı'ndan geçti.

TCG Anadolu boğaza girdiğinde boğaz gemi trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Dev gemiye geçişinde üç römorkör ve bir Sahil Güvenlik gemisi eşlik etti. Öte yandan, gemide hazır bekleyen tamamen silahlı askerlere de dikkat çekti. Yaklaşık bir saat İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra gemi Sarayburnu'ndaki limana yanaştı. Bu anlar drone ile görüntü altına alındı.



TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu’na demir attı! Kapısı ziyaretçilere açılacak

MSB, ‘GURUR’ ETİKETİYLE PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TCG Anadolu gemisinin Marmara Denizi'nde iki F-16 uçağının katılımıyla eğitim düzenlediğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda; "Çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde iki F-16 uçağının katılımıyla eğitim gerçekleştirdi." denildi.

TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu’na demir attı! Kapısı ziyaretçilere açılacak

VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILACAK

Verilen bilgilere göre; Sarayburnu limanına demirleyen dev TCG Anadolu gemisi 17 Nisan'da saat 13:00-18:00 arası, 18-23 Nisan'da saat 10:00-18:00 arası vatandaşların ziyaretlerine açık olacak.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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