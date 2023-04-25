TCKN 0,2,4,6,8 ile bitenlere müjde! Bakanlık 1000 TL zamlı yardım ödemesi yapacak! Tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1000 TL zamlı sosyal destek yardımının kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacağını duyurdu. 2023 yılında 3336 TL olan aylık destek ödemesine 1000 TL zam yapılarak 4336 TL'ye çıkarıldı. Bu ödemenin evde bakım maaşı olarak da bilinen bir destek olduğu ve 2 milyar 432 milyon Liralık bir bütçenin vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandığı belirtildi. EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?
Evde bakım aylığı almaya hak kazanan yüzbinlerce vatandaş, ödemelerin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Nisan ayının sonuna yaklaşılırken, vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi. Ayın 15'inden itibaren başlayarak ay sonuna kadar tüm ödemelerin yapılacağı öngörülüyor. Evde bakım aylığı, Türkiye genelinde yüzbinlerce vatandaşın yararlandığı önemli bir sosyal destek programıdır. Nisan ayının sonuna yaklaşılırken, vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak yapılan duyurularda, ödemelerin ayın 15'inden itibaren başlayarak ay sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor