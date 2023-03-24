Finans
24 Mart 2023 - 11:45

TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 ile bitenler dikkat! Devlet 2750 TL fatura parası ödeyecek: Hakkınız var mı tek tıkla öğrenin

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre PTT'den yardım ödemesinin başladığı aktarıldı. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çekenler başvurarak yardım alabilir. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
24 Mart 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 ile bitenler dikkat! Devlet 2750 TL fatura parası ödeyecek: Hakkınız var mı tek tıkla öğrenin
TAKİP ETTAKİP ET


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine birçok farklı yardım seçeneği sunmaktadır. Bu yardımlardan biri de geçim sıkıntısı çeken ve faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlara sunulan elektrik faturası desteği ve doğalgaz faturası desteğidir. Destek almak isteyenler başvuru yapmalıdır. E-devlet veya sosyal yardım ve dayanışma vakfı aracılığıyla başvuranlar, gerekli kontrollerden sonra yardım alırlar.

Yükselen enflasyon oranları ve düşen alım gücü vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı vatandaşlar gün geçtikçe ağırlaşan durum nedeniyle faturalarını bile ödemekte zorlanıyor, bu durumda devlet vatandaşın imdadına yetişiyor. Dar gelirliler ve muhtaç aileler devletten yardım isteyebilir. Devlet desteklerinden biri de elektrik faturası desteği ve doğal gaz desteğidir. Artan enerji fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara devlet el uzatıyor. E-devlet veya sosyal yardım ve dayanışma vakfına başvuruda bulunanlar için destek mevcuttur. Fatura desteği başvuru koşulları açıklandı. Kimler fatura yardımı alabilir? Fatura yardımı nasıl alınır?



fatura desteği

PTT FATURA DESTEĞİ ŞARTLARI

PTT fatura yardımı başvurusu için gerekli şartlar belirlendi. Kişi başına düşen hane geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar ve aşağıdaki şartları taşıyanlar başvurabilir:

Sosyal güvencesine sahip olmaması

Maddi zorluklar yaşayan

Kirada oturanlar

Evde çocuk varsa

Engelliler ve yaşlılar

Devletten düzenli gelir desteği alan kronik hastalar

FATURA DESTEĞİ İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

PTT fatura desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yaşam destek ve dayanışma sandıklarından veya elektronik ortamdan idare yoluyla talep edilebilir. Fatura yardımı talebi onaylanan kişiler her zaman toplamda 2750 Türk Lirasına kadar fatura desteği alacaklardır. Fatura desteği almak için değerlendirme süreci 10 gün kadar sürer. Yani bugün başvuranlar, gelecek ayın ilk gününden itibaren yardım ödemesini alacak. Fatura yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla yapılır. T.C. kimlikle PTT'ye gidenler anında yardımı alacak.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ