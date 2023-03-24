TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 ile bitenler dikkat! Devlet 2750 TL fatura parası ödeyecek: Hakkınız var mı tek tıkla öğrenin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine birçok farklı yardım seçeneği sunmaktadır. Bu yardımlardan biri de geçim sıkıntısı çeken ve faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlara sunulan elektrik faturası desteği ve doğalgaz faturası desteğidir. Destek almak isteyenler başvuru yapmalıdır. E-devlet veya sosyal yardım ve dayanışma vakfı aracılığıyla başvuranlar, gerekli kontrollerden sonra yardım alırlar.
Yükselen enflasyon oranları ve düşen alım gücü vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı vatandaşlar gün geçtikçe ağırlaşan durum nedeniyle faturalarını bile ödemekte zorlanıyor, bu durumda devlet vatandaşın imdadına yetişiyor. Dar gelirliler ve muhtaç aileler devletten yardım isteyebilir. Devlet desteklerinden biri de elektrik faturası desteği ve doğal gaz desteğidir. Artan enerji fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara devlet el uzatıyor. E-devlet veya sosyal yardım ve dayanışma vakfına başvuruda bulunanlar için destek mevcuttur. Fatura desteği başvuru koşulları açıklandı. Kimler fatura yardımı alabilir? Fatura yardımı nasıl alınır?