TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara müjde! 15.000 TL hesabınıza yatmış olabilir: O kişiler kapsama alındı!

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi
kampanyaları yapılmaya devam ederken bir haber
de QNB Finansbank'tan geldi. Peki QNB Finansbank 15 bin TL kredi kampanyası nedir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK KREDİ KAMPANYASI
QNB Finansbank müşterilerine özel kimlik numaraları ile başvuru yapabilecekleri 15 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi. Banka tarafından yapılan kampanyaya göre kredi 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak veriliyor. Bankaya kredi için başvuru yapacak vatandaşların bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 5030 numarasına TC kimlik numaralarını yazarak gönderdikten sonra başvuru yapabilirler. Kısa bir süre içinde olumlu ya da olumsuz bankadan geri dönüş gelecektir. Eğer kredi çekmeye hak kazanırsanız şubeye gitmenize gerek kalmadan hesabınıza yatırabilir ve düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.
YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Yapı Kredi nakit ihtiyacı olan müşterilerine mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecekleri 15 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Ödemeler 36 ay vade olarak planlanıyor. Kredi başvurusu yapmak için şubeye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden yapılabiliyor.
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
ING Bank nakit ihtiyacı olan müşterilerine internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri ve kısa süre içinde onay alabilecekleri düşük oranlı ve 36 ay vadeli aynı zamanda 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor. Kredi başvurusu yapmadan önce kredi formu internet üzerinden doldurulabiliyor ve gelir belgesi talep edilmiyor.