Yapacağınız başvuru sonrasında aynı gün içerisinde 6600 TL’ye sahip olmak istiyorsanız, Garanti Bankası ve Yapı kredi
Bankası’na başvuru yapmakta gecikmeyin.
TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara müjde! 6.600 TL ödemeler hesaba yatıyor: O kişilerden biri misiniz hemen öğrenin
Geçtiğimiz gece açıklanan yeni haberle beraber nakit para ihtiyacı olan kişilere müjde verildi. Kimlik numaralarıyla birlikte nakit kredi kullanacak kişiler, Yapı Kredi ve Garanti Bankası tarafından düşük faiz oranlarıyla beraber yeni krediler verileceği ve verilen kredilere 36 aya kadar vade yapılacağı duyuruldu. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’nın yapmış olduğu kredi kampanyası ihtiyaç kredisi kapsamında kullanılabilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik numaralarıyla beraber yapacakları başvurularla kredi onayıyla hemen aynı gün içinde 50000 TL3ye varan kredi verileceği duyuruldu.
Daha öncesinde Yapı Kredi ya da Garanti Bankasından kredi başvurusu yapmış ve kredilerini düzenli ödeyen kişilerin, 6600 TL nakit kredi başvurusu yapmaları durumunda ek kredi başvurusu yapmaları mümkün.
YAPI KREDİ BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN
Eğer Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterilerine uyguladığı hali hazırdaki düşük faiz oranlarıyla beraber bu bankadan SMS kredi servisinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzu SMS üzerinden yapmak istiyorsanız; doğum tarihinizi, aylık gelirinizi ve bireysel T.C. kimlik numaranızı yazarak, yazmış olduğunuz mesajı 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. Krediniz onaylandığı takdirde 6600 TL’nizi kullanabilirsiniz.
GARANTİ BANKSI’NA KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN
Kredi kullanmak için Garanti Bankası’na başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel kimlik numaranızla beraber banka şubelerinde bulunan müşteri temsilcileri yardımıyla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanımını Garanti Bankası’ndan kullanmak istiyorsanız, kimliğinizle birlikte yapacağınız işlem sonrasında başvurunuzun onaylanması halinde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek şahıslara 6600 TL nakit ödeme yapılmaktadır. Garanti Bankası’nın kendi resmi internet sayfasından duyurduğu üzere, kredi işlemlerini tamamlayan kişiler, ihtiyaç kredilerini tamamında 5 dakika içerisinde sonuç alıp kredi kampanyasından yararlanabileceklerini duyurdu. Öte yandan acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin, nakit kredi için banka şubelerine bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir.