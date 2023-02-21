TCKN son hanesi 0,2,4,6 olanlar dikkat! Hesabınıza bugün para yatırıldı: Hemen kontrol edin













Öncelikle, Kahraman Maraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilerin durumu ele alındı. Hükümet, deprem bölgesindeki çiftçiler içinödemelerinin nakit olarak yapılacağını açıkladı. Bu önemli bir adımdır ve depremden etkilenen çiftçilerin finansal olarak rahatlamasına yardımcı olacaktır.Ancak, merak edilen diğer bir konu da mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağıdır. Maalesef, bu konuda henüz kesin bir tarih açıklanmamıştır. Ancak, ödeme tarihlerinin belirlendiği sorgulama ekranına T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre erişilebileceğini unutmayın.Mazot ve gübre desteği ödeme sorgulama işlemi oldukça basittir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki "Ödeme Sorgulama" bölümüne girerekNumarasını ve doğrulama kodunu girmeniz yeterlidir. Böylece, ödeme tarihlerini öğrenebilir ve bekleyişinizi daha rahat geçirebilirsiniz.Son açıklamalara göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği bilgiye göre çiftçilere yönelik destek tutarları belli oldu. Söz konusu destek tutarları şöyle: Hayvan hastalıkları tazminatında 25 milyon 440 bin 246 TL Hayvan gen kaynaklarını koruma 11 milyon 862 bin 50 TL Kırsal kalkınma yatırımlarında 9 milyon 114 bin 573 TL Sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 994 bin 131 TL Ayrıca, çiftçilere yönelik ödemeler de yapılacak. Bakan Kirişçi, bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon TL tutarındaki çiğ süt desteği, buzağı desteği, anaç koyun keçi desteği, büyükbaş hayvan besi desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri 10 ilimiz için Şubat ayı içerisinde çekişlerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.10 il için 185 bin işletmeye 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 TL ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 TL olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecek.Buna ek olarak, kırsal kalkınma desteği için başvuru süresi depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a kadar uzatıldı, diğer illerde ise 28 Şubat'a kadar yapılabilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için depremden etkilenen 10 ilde proje değerlendirme süresi 8 Mayıs'a kadar uzatılmış, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar devam edecektir.