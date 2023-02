TCKN son hanesi 0,2,4 olanlar dikkat! Bu hafta hesabınıza 1.250 TL para yatırılacak!

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİNİN DETAYLARI Üniversite öğrencilerinin büyük bir beklentisi vardı! Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve kredi ödemeleri ne zaman gerçekleşecek? Merak edilen habere yanıt Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geldi.





ÖDEMELER 1250 TL OLACAK!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, her ay öğrencilerin hesaplarına 1.250 TL olarak yatırılacağı duyuruldu.Ödemelerin 1.250 TL olacağı ve TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacağı duyuruldu. Ödeme tarihleri de açıklandı. TC Kimlik Numarasının Sonu 0 Olanlar için ödeme 6'sı, Sonu 2 Olanlar için 7'si, Sonu 4 Olanlar için 8'i' Sonu 6 Olanlar için 9'u ve Sonu 8 Olanlar için 10'unda yapılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay öğrencilerin hesaplarına 1.250 TL olarak yatırılacak. Üniversite öğrencileri eğitimlerine devam ederken, devletten destek alabilecek. KYK tarafından verilen bu burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. Ancak ödemelerin düzenli ve zamanında yatırılması, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması için çok önemli. Bu nedenle her ay ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılması gerekiyor.