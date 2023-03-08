Finans
08 Mart 2023 - 23:59

TCKN son hanesi 0,2 olanlar dikkat! Hesabınızı kontrol edin: 1250 TL ödeme yapıldı!

Geliri düşük vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri devam ediyor. Bakanlıklar kendi alanlarında gerçekleştirdikleri programlarla halka yardım ödemelerini ulaştırıyor. Haberler ve açıklamalar devam ederken son duyurulan bilgiye göre Gençlik ve Spor Bakanı açıklamalarda bulundu. Detaylar ve bakanın açıklamaları haberimizde.

Finans
08 Mart 2023 - 23:59
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TCKN son hanesi 0,2 olanlar dikkat! Hesabınızı kontrol edin: 1250 TL ödeme yapıldı!
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Devlet destek ödemeleri bakanlıklar aracılığıyla devam ederken son açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından geldi. Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredileriyle alakalı açıklamalarda bulundu. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

öğrenim kredisi

MART AYI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bugünden itibaren burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. Detay olarak ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağı belirtildi. TC numarasının;

-Son hanesi 0 olan vatandaşlar 6 Mart'ta,

-Son hanesi 2 olan vatandaşlar 7 Mart'ta,

-Son hanesi 4 olan vatandaşlar 8 Mart'ta,

-Son hanesi 6 olan vatandaşlar 9 Mart'ta,

-Son hanesi 8 olan vatandaşlar 10 Mart'ta ödemelerini alacaklar.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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