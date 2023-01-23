EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 14:00

TCKN son hanesi 2,4,6 olanlar dikkat! Hesabınıza 7.000 TL yatırılacak: Pazartesi sabahı kontrol edin

3 bankadan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda vatandaşları çok sevindiren bir haber geldi. Yağılan açıklamalarda emeklilerin ve gençlerin hesaplarına 7 bin TL alacak kaydedilecek. 18 yaşından büyük herkes banka hesaplarını kontrol etsin TC Kimlik numaranıza 7.000 TL destek parası yüklenmiş olabilir.

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 14:00
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TCKN son hanesi 2,4,6 olanlar dikkat! Hesabınıza 7.000 TL yatırılacak: Pazartesi sabahı kontrol edin
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Gençlerin ve emeklilerin üç bankadan maddi destek alacakları bildirildi. Bankalardan yapılan açıklamalarda gençlerin ve emeklilerin hesaplarına geri ödemesiz nakit ödeme 7.000 TL yapıalacağı belirtildi. Detaylar haberimizde..

Nakit ödeme desteğiyle ilgili müjdeli haber ING Bank, Finansbank Bank ve Ziraat Bankası'ndan geliyor. Bunun dışında herhangi bir iade söz konusu değildir. Şartlar yerine getirildiği takdirde emekliler ve gençler 7 bin TL alacak. Reşit olan herkes bu promosyondan yararlanabilir. Kimliğinizle başvuru işlemini tamamladıktan sonra, iade edilmeyen bir nakit ödeme alacaksınız.



TCKN son hanesi 2,4,6 olanlar hesabınıza 7.000 TL yatırılaca

GENÇLERE VE EMEKLİLERE 7 BİN TL NAKİT ÖDEME

Bankalar 2023 yılı için nakit desteği ile ilgili bir kampanya başlattı. İlk kampanyalarını açıklan bankalar ise ING Bank, Finansbank ve Ziraat Bankası oldu. Üç bankadan gelen haberin ardından; 18 yaş üstü herkese kredi desteği verileceği bildirildi. Bu kampanyadan faydalanmak için ilgili bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek İnternet Bankacılığı ile işleminizi tamamlayınız. Kampanya başvuru koşulları belirtilmiştir.

Emekli veya çalışıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. 18 yaşından büyük herkes başvurabilir ve kampanya gençlere açıktır. 1100 puanlık bir kredi notu, Türk vatandaşlığı gibi şartlar aranmaktadır. Gelire dayalı bir ödeme planı geliştirilir ve bütçenize göre uygun ve uygun faiz oranı ile 24 aya kadar nakit olarak ödenir.

Kredi başvuruları anında onaylanmaktadır. Ayrıca sizden kefil istenmeyecektir. Herhangi bir gelir belgesi gerekli değildir. Bankalar ödemeleri gelirinize ve bütçenize göre hesaplar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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