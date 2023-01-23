Gençlerin ve emeklilerin üç bankadan maddi destek alacakları bildirildi. Bankalardan yapılan açıklamalarda gençlerin ve emeklilerin hesaplarına geri ödemesiz nakit ödeme 7.000 TL yapıalacağı belirtildi. Detaylar haberimizde.. Nakit ödeme desteğiyle ilgili müjdeli haber ING Bank, Finansbank Bank ve Ziraat Bankası'ndan geliyor. Bunun dışında herhangi bir iade söz konusu değildir. Şartlar yerine getirildiği takdirde emekliler ve gençler 7 bin TL alacak. Reşit olan herkes bu promosyondan yararlanabilir. Kimliğinizle başvuru işlemini tamamladıktan sonra, iade edilmeyen bir nakit ödeme alacaksınız.
EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 14:00
TCKN son hanesi 2,4,6 olanlar dikkat! Hesabınıza 7.000 TL yatırılacak: Pazartesi sabahı kontrol edin
3 bankadan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda vatandaşları çok sevindiren bir haber geldi. Yağılan açıklamalarda emeklilerin ve gençlerin hesaplarına 7 bin TL alacak kaydedilecek. 18 yaşından büyük herkes banka hesaplarını kontrol etsin TC Kimlik numaranıza 7.000 TL destek parası yüklenmiş olabilir.
EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 14:00