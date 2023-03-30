TCKN son hanesi 2,4,6 olanlar dikkat! O yardım hesaplara yatırıldı: Hemen telefondan kontrol edin







PARALAR HESAPLARA YATIRILDI







Dar gelirlilere yapılan ödenekler aktarıldı. Bakan Yanık, şartlı eğitim ve şartlı sağlık hizmetleri ile Mart ayı çoklu doğum yardımı dahilinde yapılmakta olan ödemelerin hak sahipleri hesabına teslim edildiğinin altı çizildi.Bakan Yanık yapmış olduğu duyuruda, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının yanı sıra çeşitli doğum yardımları dahilinde hak sahiplerinin hesaplarına Mart ayı içerisinde yatırılan gelir yardımları hakkında bilgiler sundu.Yanık, sosyal güvencesi olmayan ilk ve ortaöğretim çocuğu olan ailelere, çocukları okula devam ettikleri sürece şartlı eğitim desteği ile eğitim desteği sağlayacağını açıklayan Yanık, şunları kaydetti: “Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz”. Çoklu doğum sonucunda doğan çocukların yer aldığı ihtiyaç sahibi ailelere de detsklerin sürdüğünü aktaran Bakan Yanık, “Bu kapsamda, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra üç nakdi sosyal destek programımız ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yaptık” ifadelerine yer verdi.