TCKN son hanesi 2,6,8 olanlar başvursun! Paraya ihtiyacı olan herkese bu ödeme yapılacak

Türkiye finans Katılım Bankası, faiz oranlarını düşürerek geri ödemelerin kolaylaşmasını sağlamıştır.
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Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan kullanıcıları sevindirecek kredi faiz oranları duyuruldu. Bu şartlarda kredi almayan kalmayacak! Banka 36 aya kadar vade ile kredi hizmeti sunuyor. İşte detaylar...
Finans
27 Şubat 2023 - 23:30
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI'NDAN İHTİYAÇ KREDİLERİNDE AVANTAJLI FAİZ VE GERİ ÖDEME PLANLARI Türkiye Finans Katılım Bankası, pandemi döneminden sonra pahalanan hayat şartlarında ihtiyaç kredisi çekmek isteyenleri düşünerek, faizleri düşürdü. Ayrıca, kredi kullandırma süresinde de esnekliğe giden banka, miktara göre değişen vade sürelerini de müşterileri için paylaştı. Sigortalı ve sigortasız olarak kredi kullandırmasının yanı sıra, iki ay ödeme erteleme özelliğinin de kullanılabileceğini belirten Türkiye Finans Katılım Bankası, ihtiyaç kredilerinde faiz oranını yüzde 1,79’dan yüzde 2,78’e kadar olarak duyurdu. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın bu hamlesi, pandemiden etkilenen vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak. Bankanın açıklamasına göre, finansman tutarı 50.000 TL’ ye kadar olması durumunda maksimum vade 36 ay, 50.000 - 100.000 TL’ ye kadar olması durumunda maksimum vade 24 ay, 100.000 TL’den fazla olması durumunda maksimum vade 12 ay olarak kullanılabilecek. Banka, faiz oranlarının vade ve kredinin sigortalı kullanım kullanılmayacağına göre değişeceğini de hatırlattı. Bu hamle ile Türkiye Finans Katılım Bankası, kredi çekmek isteyen vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Bankanın sunmuş olduğu avantajlarla kredi çekmek isteyenler, yüzde 1,79’dan yüzde 2,78’e kadar faiz oranlarından yararlanabilecekler ve ödemeleri iki ay erteleyebilecekler. Düşük faizlerin yanı sıra, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın sunduğu esnek geri ödeme planları ile kredi borcunu kolayca ödeyebilecekler. Faiz oranları şu şekilde: Sigortalı 6 ay vadeli: yüzde 1,79 Sigortalı 12 ay vadeli: yüzde 1,89 Sigortalı 24 ay vadeli: yüzde 2,09 Sigortalı 36 ay vadeli: yüzde 2,19 Sigortasız 6 ay vadeli: yüzde 2,38 Sigortasız 12 ay vadeli: yüzde 2,48 Sigortasız 24 ay vadeli: yüze 2,68 Sigortasız 36 ay vadeli: yüzde 2,78
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