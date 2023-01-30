Finans
30 Ocak 2023 - 23:15

TCKN son hanesi 3,4,6 olanlar dikkat! 50.000 TL piyangosu size vurdu! Sayılı günler kala açıklandı

Bankaların kredi yarışı devam ederken yeni bir kredi paketi de QNB Finansbank'tan geldi. Peki QNB Finansbank 50 bin TL kredisi için şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
30 Ocak 2023 - 23:15
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TCKN son hanesi 3,4,6 olanlar dikkat! 50.000 TL piyangosu size vurdu! Sayılı günler kala açıklandı
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Nakit sıkıntısı çeken müşterilerini rahatlatmak amacıyla birçok banka ihtiyaç kredisi paketlerini düzenliyor. Peki QNB Finansbank 50 bin TL kredi kampanyası detayları nedir? Kampanya başvurusu nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar başvurularını şubeye gitmelerine gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden de yapabilecek. Banka ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaştan gelir belgesi talep etmeyecek. Vatandaşlar kredilerini 36 ay vadeli olarak kullanabilecek. Kredi başvurusu onaylanan müşterilerin nakit tutarları anında hesaplarına yansıtılacak. 



QNB Finansbank 50 bin TL İhtiyaç Kredisi

Kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi telefonlarının kısa mesaj yoluyla da başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar telefonlarından 5030 numarasına kimlik numaralarını yazdıktan sonra başvuruları alınacak ve dakikalar içinde başvuru sonucu mesaj yoluyla bildirilecek. Başvuru onaylandıktan sonra ise tutarlar hesaba yansıtılacak. QNB Finansbank tarafından düzenlenen kredi kampanyasından ev hanımları da faydalanabilecek. Kredi en fazla 50 bin TL olarak verilecek ve 36 ay vade ile ödeme planı yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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