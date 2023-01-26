TCKN son hanesi 4, 6, 8 olanlara müjde: PTT 5000 TL'lik nakit para desteği verecek! Bu fırsat kaçmaz

PTT herkesi şaşkına çevirdi! TC kimlik numaralarının son basamağı 0,2,4 olanlara 5.000 TL peşin para müjdesi! PTT'den anında kredi! Başvurulduğu taktirde 5 bin TL'lik ödemeyi direkt olarak alacaksınız. Aktif Bank ile yapılan ortak kampanyanın detayları belirlendi.
PTT VE AKTİF BANK'TAN İHTİYAÇ KREDİSİ
PTT yurttaşlara anında kredi verecek. Koşulları karşılayan her kişiye Aktif Bank vasıtasıyla kredi verileceği bildirildi. Uygun faiz oranları ile beraber direkt olarak nakit ödeme alınabilecek. Elverişli faizler ile beraber direkt olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için PTT Aktif Bank kredisi kullanılabilir. Kimlik kartlarınız ile yapılabilecek başvuruların detayları da belirlenmeye başlandı. TC kimlik numaranız ile 5 bin TL'lik ödeme alabilirsiniz. Uygun ve düşük faizler ile müşterilere acil nakit fırsatı arz eden bu kampanyaya dahil olmak son derece kolay. SMS vasıtasıyla 3050'ye mesaj göndererek başvurabilirsiniz. "KREDİ" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazın ve ilgili numaraya gönderin. Gereksinim duyan ve ihtiyacı bulunan kişiler Aktif Bank yoluyla kimlik kartları ve TC kimlik numaraları ile beraber başvuruda bulunabilirler. Kredi başvurusunda bulunup avantajdan yararlanabilmek için size en yakın PTT şubesine gidip kimlik kartınız ile başvuruda bulunmanız gerekiyor. Kredi notunuz düşük olsa da fark etmez. 1100'ün altında puanınız var ise bile ve diğer bankalara karşı peşin hükümlü iseniz hiç düşünmeden bu krediye başvuruda bulunabilirsiniz.